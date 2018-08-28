Политолог предположил, какие "неприятные сюрпризы" готовит Киев для России

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев готовит "неприятные сюрпризы" для России. Политолог Антон Бредихин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что украинское руководство пытается во всем подражать Западу.

Киев готовит несколько инициатив относительно Донбасса и Крыма, которые станут для российской делегации "неприятными сюрпризами" во время заседания Генеральной ассамблеи ООН, утверждает постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко.

Генассамблея ООН пройдет с 24 по 27 сентября. Ельченко ранее сообщил, что президент Украины Петр Порошенко выступит на заседании Генассамблеи 26 сентября.

"Их (Россию – ред.) ждет несколько очень неприятных сюрпризов – это и касательно Крыма, и касательно Донбасса", – сказал Ельченко во вторник на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

По его словам, когда инициативы будут озвучены официально, российская делегация в ООН будет "неприятно удивлена". Также он отметил, что на заседании Генассамблеи ООН планируется традиционное принятие резолюции по Крыму.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму к следующей сессии Генассамблеи ООН. По его словам, Украина намерена поднять вопрос о якобы имеющихся нарушениях прав крымских татар, проживающих в Крыму. Россия ранее заявляла в Международном суде ООН, что Украина не смогла привести доказательства дискриминации крымских татар, в которой она обвинила РФ.

Предыдущая резолюция ООН по Крыму была принята в декабре 2017 года. За ее принятие проголосовали 70 государств ООН, против – 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу – большинство европейских стран и США.

В Кремле считают резолюцию неправильной и не согласны с ее принятием. А глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что резолюция не отражает реальной ситуации на полуострове и транслирует пропагандистские мифы Киева.

Политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, какие шаги может предпринять Киев, в частности, в отношении Донбасса.

"Мы видим, что в последнее время была активизирована политика США в отношении того же Донбасса. И в данном случае я не исключаю, что со стороны Киева будут проводиться действия, направленные на диктатуру западных ценностей, американской демократии и на продвижение этих идей среди населения, прежде всего, среди молодежи востока и юга Украины. Возможно, будут также применены какие-то экономические моменты: вполне возможно, что Украиной будет инициировано блокирование торгово-экономического потенциала, который существует пусть и нелегально, ведь, несмотря на ограничения, между Украиной и Донбассом есть экономическое взаимодействие", – сказал Антон Бредихин.

Он не исключил, что Киев, подражая действиям США, может также пойти на введение против России санкций.

"Кроме того, не исключено, что Киев применит ряд шагов, направленных на усиление давления как Брюсселя, так и Вашингтона на Москву в плане возможного введения новых санкций. Причем очередной пакет санкций, возможно, уже разработан украинской стороной. Тем более что недавно были введены новые санкции со стороны США, а Украина во всем пытается подражать своему "хозяину" и будет предлагать свои варианты санкционного давления на Российскую Федерацию. Мне кажется, данный пакет шагов со стороны Киева вполне может быть реализован на деньги США и американских налогоплательщиков", – заключил политолог.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".