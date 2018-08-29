Киршнер заявила, что ее права были нарушены при обыске

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер заявила, что ее права были нарушены при конфискации президентских регалий в ходе обыска в одном из ее домов в городе Эль-Калафате.

"Я только что узнала, что среди предметов, которые постановил конфисковать (судья Клаудио) Бонадио из моего дома в Эль-Калафате, были президентские орденские ленты и жезлы Нестора и мои. Безграничное нарушение прав и гарантий", — написала Киршнер в Twitter.

Обыски в трех резиденциях Киршнер состоялись на прошлой неделе в рамках антикоррупционного расследования и продлились более 12 часов. Более 100 предметов стоимостью около 10 миллионов долларов США были изъяты при обыске в ее домах. Среди конфискованных предметов фигурируют президентские жезлы, которые Киршнер не вернула своему преемнику Маурисио Макри, орденские цепи, писчие перья из серебра и кинжалы.

Ведущий расследование федеральный судья Клаудио Бонадио по итогам обысков заявил, что бывшие президенты Аргентины Кристина и Нестор Киршнеры стояли во главе преступной организации, незаконно получавшей денежные средства с 2008 по 2015 год.

Расследование по новому делу о коррупции началось после публикации в СМИ дневников водителя одного из аргентинских предпринимателей. Из этих записей следует, что бизнесмены выплачивали миллионные взятки чиновникам из министерства общественных работ.

В мае Киршнер уже предстала перед судом по подозрению в отмывании денег через гостиничную фирму Hotesur. Киршнер и другие высокопоставленные чиновники из ее администрации также предстанут перед судом в связи с расследованием взрыва в еврейском культурном центре (AMIA) в Буэнос-Айресе в 1994 году.

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