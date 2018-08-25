Киршнер возглавляла преступную организацию, утверждает судья

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Бывшие президенты Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер и Нестор Киршнер стояли во главе преступной организации и незаконно получали денежные средства с 2008 по 2015 год, говорится в заявлении судьи Клаудио Бонадио, опубликованном в пятницу на сайте аргентинского центра судебной информации.
Как утверждает судья, данные денежные средства "в конечном счете попадали в руки действительных выгодополучателей преступной схемы — Нестора Карлоса Киршнера, Кристины Элизабет Фернандес и (министра федерального планирования) Хулио Мигеля де Видо".
Расследование по новому делу о коррупции началось после публикации в СМИ дневников водителя одного из аргентинских предпринимателей. Из этих записей следует, что бизнесмены выплачивали миллионные взятки чиновникам из министерства общественных работ.
В мае Киршнер уже предстала перед судом по подозрению в отмывании денег через гостиничную фирму Hotesur. Киршнер и другие высокопоставленные чиновники из ее администрации также предстанут перед судом в связи с расследованием взрыва в еврейском культурном центре (AMIA) в Буэнос-Айресе в 1994 году.