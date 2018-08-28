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Эксперты прокомментировали давление Трампа на Канаду по торговым вопросам

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© AP Photo / Chris O'MearaПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Chris O'Meara

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп, договорившись по торговле с Мексикой в обход Канады, резко усилил давление на канадское правительство, но успех ему не гарантирован, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
"Белый дом свихнулся": почему Трампа обвинили в экономическом невежестве
Большинство считает, что сепаратные договоренности ослабили позиции Канады, но отмечают, что уступки, на которые может пойти Оттава, имеют четкие границы.

Трамп в понедельник объявил о том, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Он отметил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада или же с ней будут вестись переговоры по заключению отдельного соглашения. Канадское министерство иностранных дел и международной торговли заявило, что Оттава подпишет лишь такое соглашение, которое будет выгодно самим канадцам. Глава МИД Христя Фриланд проводит во вторник срочные переговоры в Вашингтоне, отменив запланированный визит на Украину.

Угрозы Трампа

Президент США Дональд Трамп. АРхивное фото
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
Трамп заявил о стремлении к "правильной сделке" по НАФТА с Канадой
Почти все опрошенные РИА Новости эксперты отмечают, что Трамп ведет себя по отношению к Канаде как "забияка". "Трампу нравится угрожать и нарушать ход событий. Он, очевидно, добился этого сегодня, объявив, что США и Мексика должны создать двустороннюю торговую сделку и не включать туда Канаду. Но это может быть блефом или приемом на переговорах, чтобы попытаться запугать Канаду и добиться, чтобы она приняла невыгодные условия", — считает Роберт Блекер, профессор экономики в Американском университете Вашингтона. "Трамп подрывает то хорошее, что может получиться из нынешнего объявления о предварительном соглашении с Мексикой по ключевым двусторонним вопросам. Учитывая огромное количество неопределенности относительно конечного результата, может иметь место негативное влияние на инвестиции и рабочие места во всех трех странах. Угрожая исключить Канаду, Трамп может подорвать усилия своего собственного переговорщика (торгового представителя США Роберта Лайтхайзера — ред.)", — добавил Блекер.

"Трамп может угрожать, но Трамп идет вниз, у республиканцев явные проблемы. Ему (Трампу) нужно показать, что он может открывать рынки, а не просто вводить торговые пошлины. Он не понимает, в чем суть торговых соглашений", — считает профессор международных отношений в Университете Джорджа Вашингтона в американской столице Сьюзан Ариэль Ааронсон.

С ней согласен коллега по Университету Джорджа Вашингтона, бывший эксперт американского министерства труда и специалист по международной торговле Стив Чарновиц. "Трамп обращается с Канадой просто постыдным образом. Но Трамп показал, что он знает, как вести торговые войны. Трамп за 17 месяцев продвижения торговых войн показал себя куда лучше, чем (его предшественник Барак) Обама за свои первые 17 месяцев продвижения торгового мира", — сказал Чарновиц.

Покупательская неспособность
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Покупательская неспособность

Известный канадский специалист по международной торговле Дэн Трефлер считает, что сама тактика Трампа строится на ложных предпосылках. "Его главный аргумент в том, что ему нужно сократить торговый дефицит. Но поскольку у Канады нет торгового дефицита с США, основное условие всегда оставалось "фейковой новостью", — сказал Трефлер, в прошлом один из разработчиков торгового соглашения между Канадой и ЕС.

НАФТА или не НАФТА?

Уверенности в том, как будет выглядеть окончательное соглашение и даже как оно будет называться, у экспертов нет. "На данный момент имеется столько неопределенности, что невозможно сказать, будет ли возобновлено соглашение НАФТА или же из нынешнего переговорного процесса появится новое соглашение, два новых соглашения или ни одного соглашения вообще", — считает Роберт Блекер.

Оттава. Архивное фото
© AFP 2018 / Geoff Robins
Канада введет ответные пошлины на товары из США
Похожее мнение высказал Арманд де Местрал, профессор Университета Макгилла в Канаде, в прошлом участник торговых разбирательств в НАФТА и ВТО. "В целом очень сложно понять, как это (соглашение США и Мексики) повлияет на продолжающиеся переговоры по НАФТА", — сказал РИА Новости де Местрал.

Вашингтонский профессор Ааронсон считает, что Канада еще присоединится к соглашению. "Канаду не "исключили", она сама вышла из переговоров по автомобилям. Да, Трамп угрожает, но соглашения только между двумя странами не получится", — сказала Ааронсон. "Это модернизированное НАФТА. Правда, конкретики пока немного за пределами того, на что США уже согласились в рамках Транстихоокеанского торгового партнерства", — считает она.

Дэн Трефлер считает, что дальнейшую позицию Канады трудно предсказать. "Пока неясно, ослаблены ли позиции Канады. Большая часть двустороннего соглашения (США и Мексики) касалась энергетики, а это Канаду не затрагивает, цифровой экономики — здесь мы пока не видели никаких деталей, — и автомобилей", — сказал Трефлер.

По мнению Трефлера, в конечном итоге у трех стран все же получится новое соглашение НАФТА. "Это будет возобновленное НАФТА, где большая часть нового материала будет касаться цифровой экономики. Но, вероятно, там будут новые главы по политике в области конкуренции и так далее", — сказал Трефлер.

Камни преткновения

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© AP Photo / Aaron Favila
Трюдо отверг идею Трампа о двусторонних переговорах по НАФТА
По-прежнему неясно, как будут в конечном итоге решены оставшиеся крупные вопросы. Во-первых, Трамп настаивал, что новое соглашение нужно было заключить на пять лет с возможностью автоматической денонсации, если по истечению этого срока стороны не договорятся об условиях продления. Нынешнее соглашение США и Мексики предполагает, что соглашение будет существовать до 16 лет в виде, близком к нынешнему, с пересмотром не раньше, чем каждые 6 лет. Второе требование США — упростить процесс разрешения торговых споров (так называемый раздел 19).

"Разрешение споров — сложный вопрос, но по сути это ограничит возможность каждой из сторон по собственному капризу защищать свои отрасли, например как с нынешними ввозными пошлинами в 10% и 25% (введенными США на импортную сталь и алюминий – ред.)", — считает Трефлер.

Еще одним камнем преткновения остаются автомобили. Эксперты отмечают, что требование оплаты рабочим на автозаводах не менее 16 долларов в час Канаде выгодно. "Во-первых, требование почасовой оплаты в 16 долларов помогает Канаде. Второе — это процент "местной доли" (в производимых автомобилях — ред.)… Это вредит всем трем сторонам в равной степени. Канада, а также все крупные автопроизводители, была против роста местной доли в производстве, но уже давно было ясно, что здесь США своего добьются", — полагает Трефлер.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Трюдо настроен на продуктивный диалог с Трампом по торговле
"Помимо нормы об истечении срока действия, для Канады будет очень сложно согласиться с отказом от так называемого раздела 19, по которому работает специальный механизм, рассматривающий распоряжения стран-участников о нечестных торговых практиках", — считает Дэвид Гантц, профессор Университета Аризоны и специалист по международной торговле, в прошлом эксперт-участник торговых разбирательств в рамках НАФТА и ВТО. По его словам, этот механизм должен применяться в таких случаях, как недавние решения Канады по пошлинам на хвойные пиломатериалы и молочные продукты из США. "Правительство (премьер-министра Канады) Джастина Трюдо в сложном положении… но в то же время правительство пытается не показаться слабым в ситуации, когда его заставят сделать жесткий выбор по многим положениям договора, где Канада даже не принимала участия в переговорах", — сказал Гантц.

Осложнения в конгрессе

Дополнительное препятствие на пути Трампа — конгресс. Согласно статье 8 Конституции США, конгресс имеет полномочия "регулировать торговлю с иностранными государствами". Конгресс принял законы, по которым ряд полномочий по торговле могут быть делегированы исполнительной власти, но с ограничениями. Трамп пока что действует на переговорах без оглядки на конгресс, но эта позиция может быть оспорена с юридической точки зрения.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
Business Insider рассказал, как торговая война Трампа ударит по США
"Конгресс не давал ему (Трампу) никаких юридических полномочий вести переговоры по новым или раздельным сделкам, помимо пересмотра НАФТА", — говорит Роберт Блекер из Американского университета.

Это подчеркивает и Дэвид Гантц из Университета Аризоны.

"Слабая позиция Канады (на переговорах — ред.) несколько укрепляется тем, что у администрации Трампа есть законные полномочия от конгресса договориться о пересмотре НАФТА, но не заключать двусторонние соглашения отдельно с Мексикой и, возможно, Канадой", — считает Гантц.

"Несмотря на то, что администрация часто заявляла, что предпочитает двусторонние торговые соглашения, в этом случае есть серьезные осложнения в таких ситуациях, как НАФТА — или пересмотренное НАФТА, как бы его ни назвали, — особенно в отраслях, которые сильно зависят от компонентов, производимых по всей Северной Америке", — добавил Гантц.

Прохожие возле магазина американских товаров в Пекине, КНР. Архивное фото
© AP Photo / Ng Han Guan
Это не новая экономическая война. Это новый мир
"Кроме того, в сенате и (палате представителей) конгресса имеется сильная оппозиция тому, чтобы оставить Канаду за пределами пересмотренного НАФТА. Особенно это касается штатов и округов конгресса, где ведется значительная торговля с Канадой, например в случае автомобилей и их запчастей это Мичиган", — уточнил Гантц. При этом он оговорился, что сейчас у конгресса нет особого желания противоречить администрации по торговым и другим вопросам.

По словам эксперта, администрации необходимо формально уведомить конгресс, что президент заключил соглашение и готов подписать его к 30 ноября — это последний день работы нынешнего правительства Мексики, с которым договаривался Трамп. "Случится это или нет, пересмотренное соглашение не получится внести в конгресс для утверждения, пока не пройдет значительная часть 2019 года", — заключил Гантц.

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