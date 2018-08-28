Порошенко объявил о начале процедуры разрыва соглашения о дружбе с Россией

КИЕВ, 28 авг – РИА Новости. Петр Порошенко заявил, что ожидает в ближайшее время от МИД пакет документов для начала процесса разрыва соглашения о дружбе с Россией.

"Мы подошли к следующему шагу: прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", — сказал украинский лидер на встрече с дипломатами. Его выступление транслировали украинские телеканалы.

Договор о дружбе

Российская Федерация и Украина подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Документ ратифицирован Верховной радой.

Процесс денонсирования

В марте стало известно , что украинский МИД подготовил предложение по выходу страны из СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией. Ведомство также анонсировало идею заключить новый договор — "на новых основаниях".

В апреле Порошенко заявил, что внесет в Верховную раду законопроект о немедленном одностороннем прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией. Позже он пояснил, что Киев намерен прекратить положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству договора о дружбе с Россией, при этом положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся в силе.

В Киеве также заявили, что вопрос с продлением договора о дружбе с Россией на следующие десять лет должен решиться до 30 сентября.