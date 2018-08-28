В Казахстане при очистке канализационного колодца погибли три слесаря

АЛМА-АТА, 28 авг – РИА Новости. Три слесаря скончались, предположительно, от отравления метаном при очистке канализационного колодца в Алма-Атинской области Казахстана, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

По информации пресс-службы, во вторник спасателям поступило сообщение, что "на территории 10-й канализационной насосной станции города Капшагай при проведении плановых очистных работ в канализационном колодце, предположительно, получили отравление парами газа метан и скончались на месте три слесаря… 1964, 1965 и 1967 годов рождения".

Спасатели извлекли из колодца тела погибших.