"Робот из "Футурамы". В соцсетях посмеялись над танцем Терезы Мэй

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решила присоединиться к танцу учеников средней школы в Кейп Тауне, чем озадачила пользователей Сети. Видео неловких танцевальных движений опубликовали в аккаунте правительства ЮАР в Twitter.

Мэй приехала в страну с официальным визитом. В Кейптауне она посетила одну из школ, где ученики выступили с песнями и танцами.

​Британских пользователей смутили странные па главы правительства.

Theresa May is me at weddings after being dragged to the dance floor and forced to dance after an entire evening of avoiding doing so. https://t.co/RzAs4rnybb — Alan McGuinness (@Alan_McGuinness) 28 августа 2018 г.

​"Тереза Мэй — это я на свадьбах, когда меня все-таки вытаскивают на танцпол, хотя я весь вечер старался этого избежать", — пошутил Алан Макгиннес.

Theresa May has stolen my ‘I should have gone to bed at least an hour ago’ wedding dance 💃🏻 #fuming — Andrew Jones (@andrewtjones79) 28 августа 2018 г.

​"Тереза Мэй украла мой свадебный танец под названием "Я должен был отправиться спать еще час назад" — добавил Эндрю Джонс.

Другим комментатором Мэй вообще напомнила робота из "Футурамы" и других фильмов.

Is it possible to unsee something?? — Andrew (@andrewv9182) 28 августа 2018 г.

​"А это можно развидеть?" — поинтересовался еще один пользователь.

Now Theresa May is a hopeless dancer as well as a hopeless prime ministers! pic.twitter.com/fcreCy308h — Matthew Chapman (@Matt528chap) 28 августа 2018 г.

Теперь Тереза Мэй не только безнадежный премьер-министр, но и такой же безнадежный танцор", — резюмировал Мэттью Чапман.