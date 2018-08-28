В Таджикистане ограничили размер могил

ДУШАНБЕ, 28 авг — РИА Новости. Власти Таджикистана определили допустимый размер могил на кладбищах страны. Как сообщает Sputnik Таджикистан, это следует из официального постановления правительства.
Длина горизонтальной надгробной плиты не должна превышать полтора метра, ширина — одного метра, а высота — полметра. В свою очередь, вертикальная плита должна быть не выше одного метра, составлять полметра в ширину и быть толщиной не более 10 сантиметров.
Контролировать соблюдение правил будут представители комитета при правительстве Таджикистана и местные органы власти.
Останки экс-руководителей республики Джаббора Расулова и Бободжона Гафурова, академика Мухаммада Осими, ученых и исследователей Камола Айни и Мукаддимы Ашрафи, поэта Боки Рахимзода перенесли на кладбище Лучоб в специально отведенное для погребения именитых граждан место.
Подобные изменения были связаны с масштабной реконструкцией парка, которую проводили душанбинские власти. На этом пространстве планировалось больше досуговых и развлекательных мест, в том числе кафе и танцевальных площадок.
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