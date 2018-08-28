В Таджикистане ограничили размер могил

ДУШАНБЕ, 28 авг — РИА Новости. Власти Таджикистана определили допустимый размер могил на кладбищах страны. Как сообщает Sputnik Таджикистан, это следует из официального постановления правительства.

Согласно документу о порядке содержания и эксплуатации кладбищ, размер могилы не должен превышать два метра в длину и полтора метра в ширину. Нельзя ставить и большие надгробия, для них в правительстве республики также предусмотрели определенный размер.

Длина горизонтальной надгробной плиты не должна превышать полтора метра, ширина — одного метра, а высота — полметра. В свою очередь, вертикальная плита должна быть не выше одного метра, составлять полметра в ширину и быть толщиной не более 10 сантиметров.

Контролировать соблюдение правил будут представители комитета при правительстве Таджикистана и местные органы власти.

Ранее мэрия Душанбе перенесла захоронения нескольких заслуженных таджикистанцев, покоящихся в столичном парке имени Садриддина Айни.

Останки экс-руководителей республики Джаббора Расулова и Бободжона Гафурова, академика Мухаммада Осими, ученых и исследователей Камола Айни и Мукаддимы Ашрафи, поэта Боки Рахимзода перенесли на кладбище Лучоб в специально отведенное для погребения именитых граждан место.

Подобные изменения были связаны с масштабной реконструкцией парка, которую проводили душанбинские власти. На этом пространстве планировалось больше досуговых и развлекательных мест, в том числе кафе и танцевальных площадок.

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