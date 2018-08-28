Глава МВД Германии подвергся критике на фоне беспорядков в Хемнице

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер столкнулся с жесткой критикой в связи с событиями в Хемнице, где шесть человек пострадали в ходе акций протеста, которые прошли ночью в понедельник.

В акциях протеста в понедельник приняли участие порядка 3 тысяч человек, в том числе около 2 тысяч националистов. Их оппоненты из левого лагеря собрали около тысячи сторонников. Волнения в Хемнице начались после убийства в ночь на воскресенье 35-летнего немца. Подозреваемыми по делу об убийстве проходят 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака.

Полиция Саксонии во вторник сообщила, что также ведет расследование десяти случаев, когда во время протестов в Хемнице было использовано нацистское приветствие.

Молчание Зеехофера

"Возмутительно, что Хорст Зеехофер несколько дней отмалчивается по поводу происшествий в Хемнице. Министр внутренних дел должен задать себе вопрос, является ли эта должность все еще подходящей для него", — заявил интернет-изданию T-Online.de депутат от партии "Зеленые" Константин фон Ноц.

Критика в отношении Зеехофера прозвучала и со стороны немецких либералов.

"Возникает вопрос, понимает ли вообще Хорст Зеехофер все последствия событий в Хемнице. Его молчание способствует неопределенности как в обществе, так среди сотрудников служб безопасности", — заявил изданию представитель Свободной демократической партии (СвДП) Константин Кюле.

Безопасность на акциях

В понедельник глава полиции Хемница Соня Пенцель заявила, что правоохранители "хорошо подготовлены" к возможным беспорядкам и для обеспечения безопасности было подключено достаточное количество полицейских. Однако, как сообщил представитель полиции телерадиокомпании MDR Sachsen, правоохранители не ожидали, что в демонстрациях примет участие так много людей.

По словам председателя немецкого профсоюза полиции (GdP) Оливера Мальхова, многолетнее сокращение в общей сложности 16 тысяч рабочих мест в полиции привело к тому, что все правоохранители постоянно задействованы в операциях.

"Для положения дел, требующего экстренного привлечения полиции, как в Хемнице, несколько сотен коллег должны держать наготове в резерве. Но это совершенно нереалистично", — заявил Мальхов изданию Neue Osnabrücker Zeitung.

Новые демонстрации

По информации таблоида Bild, новая демонстрация ожидается днем во вторник перед зданием ландтага Саксонии в Дрездене.

"Нам известно об объявлении демонстрации. Мы как раз готовимся задействовать полицейских для этого. Объявление поступило от одного частного лица, которое можно причислить к правому спектру", — сообщил изданию представитель полиции Дрездена.