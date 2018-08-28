Глава МВД Германии подвергся критике на фоне беспорядков в Хемнице

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер столкнулся с жесткой критикой в связи с событиями в Хемнице, где шесть человек пострадали в ходе акций протеста, которые прошли ночью в понедельник.
Полиция Саксонии во вторник сообщила, что также ведет расследование десяти случаев, когда во время протестов в Хемнице было использовано нацистское приветствие.
Молчание ЗеехофераT-Online.de депутат от партии "Зеленые" Константин фон Ноц.
Критика в отношении Зеехофера прозвучала и со стороны немецких либералов.
"Возникает вопрос, понимает ли вообще Хорст Зеехофер все последствия событий в Хемнице. Его молчание способствует неопределенности как в обществе, так среди сотрудников служб безопасности", — заявил изданию представитель Свободной демократической партии (СвДП) Константин Кюле.
Безопасность на акциях
По словам председателя немецкого профсоюза полиции (GdP) Оливера Мальхова, многолетнее сокращение в общей сложности 16 тысяч рабочих мест в полиции привело к тому, что все правоохранители постоянно задействованы в операциях.
"Для положения дел, требующего экстренного привлечения полиции, как в Хемнице, несколько сотен коллег должны держать наготове в резерве. Но это совершенно нереалистично", — заявил Мальхов изданию Neue Osnabrücker Zeitung.
Новые демонстрации
По информации таблоида Bild, новая демонстрация ожидается днем во вторник перед зданием ландтага Саксонии в Дрездене.
"Нам известно об объявлении демонстрации. Мы как раз готовимся задействовать полицейских для этого. Объявление поступило от одного частного лица, которое можно причислить к правому спектру", — сообщил изданию представитель полиции Дрездена.