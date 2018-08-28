"Суперраспознаватели" помогают расследовать дело Скрипалей, сообщили СМИ

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Двое полицейских Скотленд-Ярда, обладающих редкой памятью на лица, принимают участие в поиске подозреваемых по делу Скрипалей, сообщил телеканал Sky News.

Ранее издание Daily Mail со ссылкой на источник в разведке написало, что отравление Скрипалей могла осуществить группа из шести человек, "ключевую позицию" в которой занимала женщина. Позднее британские СМИ сообщили, что бывшего сотрудника ГРУ и его дочь отравили несколько человек и что, предположительно, к этому причастны выходцы из России. Следствие использовало записи с камер видеонаблюдения и данные о тех, кто прибыл в страну примерно в тот период.

"Два "суперраспознавателя" сразу же были отправлены (для расследования в Солсбери. — Прим. ред.) из-за своих особенных навыков, и они до сих пор работают над делом. Я не сомневаюсь, что они сыграли ключевую роль (в распознавании подозреваемых. — Прим. ред.)", — сообщил телеканалу бывший детектив, главный инспектор Мик Нэвилл.

По его словам, "суперраспознаватели" запоминают лица людей по фотографиям, видео или после встречи с ними. "Они могут узнать лицо, даже просто быстро взглянув всего лишь на его часть", — добавил бывший детектив.

Им показали фото подозреваемых, после чего они приступили к просмотру пяти тысяч часов видеозаписи камер скрытого наблюдения, чтобы сопоставить увиденные ранее изображения с появляющимися в видео пассажирами аэропорта Хитроу и других аэропортов в период до и после мартовского инцидента.

Дело Скрипалей

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.