Мэр крупнейшего города Аляски намерен почтить якутскую традицию

АНКОРИДЖ (штат Аляска), 28 авг – РИА Новости. Мэр Анкориджа Итан Берковиц рассказал в интервью РИА Новости, что хочет найти коня и привязать его по традиции к сэргэ – ритуальному столбу из Якутии, который был установлен в его городе в знак добрососедства между Россией и США и назван "Тотемом Дружбы".

"Этот тотем из Сахи великолепен. Столб дружбы. Народ республики Саха — лошадники. Мы надеемся привести лошадь, чтобы привязать ее к столбу (по традиции жителей Якутии — ред.). Мне нужно теперь найти лошадь, это не так-то просто здесь сделать", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что жители города и туристы видят сэргэ каждый день, когда проезжают мимо. "Я считаю, что это хорошее напоминание: когда мы можем вести дела между нашими обществами, между людьми, мы можем это делать дружественным образом", — добавил Берковиц.

В июле этого года в крупнейшем городе Аляски Анкоридж якутские мастера установили "Тотем Дружбы" между Аляской и Дальним Востоком России. Он расположен прямо на въезде в город рядом со стелой "Добро пожаловать в Анкоридж". Идея установки сэргэ принадлежит Михаилу Ершову, директору этнокультурного объединения "Эллэйада". В прошлом году он принял участие в 22-м заседании Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП), которое прошло в Якутске, где и предложил главе форума Дереку Норбергу начать работу над проектом.

Ершов рассказал РИА Новости о значении сэргэ. По его словам, это коновязь, а для якутов она является символом гостеприимства и доброжелательности. Также коновязь является символом выживания в трудных климатических условиях.

"Наши предки ставили сэргэ перед своим жилищем, рядом с входной дверью. Это означало: мы заселились на этом месте на долгое время, как бы это трудно для нас ни было, мы готовы выжить, мы открыты для гостей, привязывайте лошадь и заходите к нам в гости", — пояснил мастер из Якутии.

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