Итан Берковиц: Аляска должна расширить прямое сообщение с Дальним Востоком

Аляска должна расширить прямые перелеты с Дальним Востоком России для углубления взаимодействия между регионами, заявил мэр крупнейшего в штате города Анкоридж Итан Берковиц. Он также выступил за расширение отношений между городами-побратимами, университетами и учеными двух стран для решения общих проблем. О сотрудничестве двух регионов США и РФ чиновник рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Татьяне Калмыковой.

— Вы принимали участие в заседании форума Российско-американского тихоокеанского партнерства, что важного обсуждалось для Аляски и Анкориджа в частности?

— Один момент, на котором мы сосредоточили внимание, это то, как близко физически мы находимся друг к другу с российским Дальним Востоком и как мы сталкиваемся с аналогичными вызовами. Есть возможности для нас работать вместе таким образом, чтобы сделать жизнь нашего общества безопаснее и более здоровой.

— Какие именно возможности?

— Некоторые из них связаны с поисково-спасательными работами, возможностями для деловых кругов и между местными сообществами просто на основе того, как близко мы друг к другу находимся. Российский Дальний Восток находится ближе к Аляске, чем к Москве. Анкоридж находится ближе к Дальнему Востоку России, чем к Вашингтону. Поскольку мы соседи, то чем больше мы знаем друг о друге, тем лучше мы можем стать.

— Можете назвать конкретные проекты, которые обсуждают стороны?

— Есть возможности по разработке нефти и газа. У нас есть побратимские отношения с Магаданом, которые мы бы хотели расширить. Сейчас существует много разногласий на высоком уровне между нашими правительствами. Но когда мы размышляем об этих конфликтах, нам также нужно подумать и о том, как будет выглядеть наш мир в будущем. И чем больше может быть установлено связей между городами и между людьми, тем больше у нас может быть возможностей подготовить хорошее будущее.

— Где вы видите потенциал для развития отношений между Аляской и российским Дальним Востоком?

— Ведутся дискуссии об университетских обменах. Есть разговоры о том, что мы можем сделать по поисково-спасательным работам и как мы можем обеспечить доступность инвестиционных возможностей для местных сообществ. По некоторым вопросам дискуссии еще находятся на начальном уровне. У нас нет достаточно коммуникации и транспортных связей между сообществами, и в определенный момент это должно быть восстановлено или же построено.

— Вы имеете в виду гражданскую авиацию и перелеты между регионами?

— Да, прямые перелеты.

— Насколько я знаю, обсуждается расширение полетов авиакомпании "Якутия" на Аляску. CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing РФ и США обсуждают возможность расширения полетов между Камчаткой и Аляской

— Да. Чем больше мы сможем сделать, тем лучше. И еще одна вещь — мы также страдаем от последствий изменения климата. Если бы у нас было больше сотрудничества между учеными, это бы помогло нам понять последствия изменения климата и выработать на это ответ.

— Работают ли сейчас наши ученые по этому вопросу?

— Проводится недостаточно научных исследований. Сотрудничество могло бы быть лучше.

— Может ли Анкоридж предложить платформу для таких дискуссий?

— Существующее многостороннее международное сотрудничество между учеными России и США могло бы послужить основой, особенно, когда речь идет об Арктике.

— Теперь у вас в городе стоит тотемный столб из Якутии.

— Да, этот тотем из Сахи великолепен. Столб дружбы. Народ Республики Саха — лошадники. Мы надеемся привести лошадь, чтобы привязать ее к столбу (по традиции жителей Якутии — ред.). Мне нужно теперь найти лошадь, это не так-то просто здесь сделать. Мы видим столб каждый день, когда проезжаем мимо. Я считаю, что это хорошее напоминание: когда мы можем вести дела между нашими обществами, между людьми, мы можем это делать дружественным образом.

— Много русских живет в Анкоридже? © РИА Новости / В. Кудряшев Перейти в фотобанк Россия и США обсудили возможности сотрудничества в Беринговом проливе

— У нас много людей со всего мира, здесь много русских, и они являются важной частью нашего сообщества.

— Следующее заседание РАТОП будет в Хабаровске, приедете?

— На настоящий момент у меня нет никаких конкретных планов, но я бы очень хотел посетить Магадан, город-побратим, и сделать все, что в моих силах, чтобы поддержать отношения с нашими соседями.