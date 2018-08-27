Порошенко заявил, что не допустит федерализации Украины

КИЕВ, 27 авг – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил в понедельник, что не допустит перехода страны от унитарного государственного устройства к федеративному.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что автономия в составе Украины может стать компромиссом для региона. По его словам, проведенные на неподконтрольных Киеву территориях соцопросы показывают, что 43% жителей этого региона поддерживают независимость республик, еще 43% выступают за возвращение в Украину в составе автономии.

"Украина — унитарное государство, мы не допустим никакой федерализации в ключевых элементах функционирования государства", — написал Порошенко в микроблоге Twitter.

По его словам, программа децентрализации дает "огромные права местным общинам и сокращает расстояние между человеком и властью".

Власти Украины считают неприемлемой идею федерализации, заявляя, что это приведет к расколу страны. Порошенко ранее заявлял, что реформа децентрализации власти, которую проводит Киев — это гарантия, что в стране не будет федерализации. Рада в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Однако из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса, окончательное принятие изменений в конституцию откладывается на неопределенный срок.