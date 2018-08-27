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В мире

Трамп запретил называть Маккейна героем, пишет WP

(обновлено: 12:09 27.08.2018)
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© AP Photo / Evan VucciСенатор Джон Маккейн. Архивное фотоСенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Дональд Трамп не разрешил опубликовать подготовленный его помощниками из Белого дома релиз с соболезнованиями в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна. Об этом сообщила Washington Post.

В частности, в документе Маккейн назывался героем и отмечались его заслуги в годы Вьетнамской войны.

Президент предпочел ограничиться твитом со сдержанными соболезнованиями семье политика.

​Отношения Трампа и Маккейна

Трамп и Маккейн — оба республиканцы, однако всегда были политическими оппонентами и не скрывали взаимную антипатию.

Сенатор Джон Маккейн
© AP Photo / Patrick Semansky
Американист: "пластинка" Маккейна играет, что бы Трамп ни делал
Сенатор многократно критиковал президента за проводимую им политику. В частности, он выступал ярым противником "мягких" отношений с Москвой. Недавно Маккейн назвал ошибкой встречу американского лидера с  Владимиром Путиным в Хельсинки.

Трамп, в свою очередь, не очень высоко ценил военные заслуги своего соратника по партии. Ему принадлежит фраза: "Маккейн — герой, потому что он был в плену? Предпочитаю тех, кто не попадал в плен".

New York Times сообщила, что Трампа не пригласили на похороны Маккейна.

При этом на прощании будут присутствовать вице-президент Майк Пенс. Также с речью выступят экс-президенты Барак Обама и Джордж Буш-младший. Именно им в 2000 и 2008 году Маккейн проиграл президентские выборы.

Символ нетерпимости к России

Американский сенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Маккейн был непримиримым врагом России, напомнили в Совфеде
Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik объяснил сложившуюся ситуацию накопившимся у Трампа раздражениям в адрес Маккейна. Он также напомнил, что сенатор сам просил, чтобы президент не приходил на его похороны.

"Но Маккейн – это еще и определенный символ нетерпимости по отношению к России. В этом смысле вполне возможно, что Трамп хочет как-то отойти от тех явлений, которые пытались связать ему руки и ограничить его возможности. Среди этих явлений была и эта тенденция, которую озвучивал Маккейн.  <…> Сегодня Трампу, действительно, совсем не нужно возвеличивание роли Маккейна, как и возвеличивание роли кого бы то ни было, кто с ним был не согласен", – сказал Евгений Бень.

"Великий национальный патриот"

Политик скончался в возрасте 81 года от рака мозга, диагностированного около года назад. Его похороны пройдут второго сентября в Аннаполисе, столице штата Мэриленд. Ранее стало известно, что он отказался от лечения из-за необратимого развития болезни.

Телеграммы с соболезнованиями приходят из разных стран. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал сенатора "великим национальным патриотом и большим сторонником Израиля". Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что Маккейн был "смелым и решительным сторонником" альянса. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал сенатора "символом американского понятия свободы".

Сенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© AP Photo / Patrick Semansky
Главный русофоб Америки: каким был Джон Маккейн
Свои соболезнования выразили также глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс, экс-глава МИД Австралии Джули Бишоп, глава МИД Германии Хайко Маас и многие другие.

Реакция в Москве

Маккейн не был другом России, но это был патриот своей страны, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Но нельзя не сказать, что это был мужественный и принципиальный человек <…> на долю которого выпало немало испытаний при жизни. Соболезнования родным и близким сенатора и всему американскому народу", — добавил он.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал сенатора "зеркалом эпохи холодной войны".

О биографии Джона Маккейна читайте в справке РИА Новости >>

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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Gorg_1972
И все таки Трамп наш человек,,, в какой то степени.
12:33
27.08.2018
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Natalia Freo
'My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!'

В этом вся Америка... Цинизм и неприкрытое лицемерие пропагандируются как национальные ценности. )
12:38
27.08.2018
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