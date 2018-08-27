Трамп запретил называть Маккейна героем, пишет WP

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Дональд Трамп не разрешил опубликовать подготовленный его помощниками из Белого дома релиз с соболезнованиями в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна. Об этом сообщила Washington Post.

В частности, в документе Маккейн назывался героем и отмечались его заслуги в годы Вьетнамской войны.

Президент предпочел ограничиться твитом со сдержанными соболезнованиями семье политика.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 августа 2018 г.

​Отношения Трампа и Маккейна

Трамп и Маккейн — оба республиканцы, однако всегда были политическими оппонентами и не скрывали взаимную антипатию.

Сенатор многократно критиковал президента за проводимую им политику. В частности, он выступал ярым противником "мягких" отношений с Москвой. Недавно Маккейн назвал ошибкой встречу американского лидера с Владимиром Путиным в Хельсинки.

Трамп, в свою очередь, не очень высоко ценил военные заслуги своего соратника по партии. Ему принадлежит фраза: "Маккейн — герой, потому что он был в плену? Предпочитаю тех, кто не попадал в плен".

New York Times сообщила, что Трампа не пригласили на похороны Маккейна.

При этом на прощании будут присутствовать вице-президент Майк Пенс. Также с речью выступят экс-президенты Барак Обама и Джордж Буш-младший. Именно им в 2000 и 2008 году Маккейн проиграл президентские выборы.

Символ нетерпимости к России

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik объяснил сложившуюся ситуацию накопившимся у Трампа раздражениям в адрес Маккейна. Он также напомнил, что сенатор сам просил, чтобы президент не приходил на его похороны.

"Но Маккейн – это еще и определенный символ нетерпимости по отношению к России. В этом смысле вполне возможно, что Трамп хочет как-то отойти от тех явлений, которые пытались связать ему руки и ограничить его возможности. Среди этих явлений была и эта тенденция, которую озвучивал Маккейн. <…> Сегодня Трампу, действительно, совсем не нужно возвеличивание роли Маккейна, как и возвеличивание роли кого бы то ни было, кто с ним был не согласен", – сказал Евгений Бень.

"Великий национальный патриот"

Политик скончался в возрасте 81 года от рака мозга, диагностированного около года назад. Его похороны пройдут второго сентября в Аннаполисе, столице штата Мэриленд. Ранее стало известно, что он отказался от лечения из-за необратимого развития болезни.

Телеграммы с соболезнованиями приходят из разных стран. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал сенатора "великим национальным патриотом и большим сторонником Израиля". Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что Маккейн был "смелым и решительным сторонником" альянса. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал сенатора "символом американского понятия свободы".

Реакция в Москве

Свои соболезнования выразили также глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс, экс-глава МИД Австралии Джули Бишоп, глава МИД Германии Хайко Маас и многие другие.

Маккейн не был другом России, но это был патриот своей страны, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Но нельзя не сказать, что это был мужественный и принципиальный человек <…> на долю которого выпало немало испытаний при жизни. Соболезнования родным и близким сенатора и всему американскому народу", — добавил он.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал сенатора "зеркалом эпохи холодной войны".

О биографии Джона Маккейна читайте в справке РИА Новости >>