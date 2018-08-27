Политолог объяснил, почему Трамп отказался называть Маккейна героем

Президент США Дональд Трамп не позволил возвеличивать умершего сенатора Джона Маккейна, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень прокомментировал поведение американского лидера.

Президент США Дональд Трамп запретил публиковать подготовленный Белым домом релиз в связи со смертью сенатора Джона Маккейна, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, сотрудники Белого дома заранее подготовили заявление, в котором называли Маккейна "героем", восхваляли его заслуги во Вьетнамской войне и на посту сенатора. Заявление было отредактировано на выходных и представлено Дональду Трампу.

Однако он отказался от этого и предпочел высказаться в Twitter: "Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!"

Официального заявления Белого дома не последовало.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трампа не пригласили на похороны Маккейна.

Трамп и Маккейн, несмотря на принадлежность к одной, Республиканской партии, испытывали взаимную антипатию и нередко были противниками по политическим вопросам.

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik прокомментировал поведение Трампа после смерти Маккейна.

"Маккейн и при Трампе, и до Трампа пытался перетягивать на себя геополитическое одеяло и определять приоритеты курса США. Поэтому при жизни он вызывал у Трампа некоторое раздражение. Кроме того, Маккейн просил, чтобы Трамп не приходил на его похороны. Но Маккейн – это еще и определенный символ нетерпимости по отношению к России. В этом смысле вполне возможно, что Трамп хочет как-то отойти от тех явлений, которые пытались связать ему руки и ограничить его возможности. Среди этих явлений была и эта тенденция, которую озвучивал Маккейн. Тем более, что он имел определенный авторитет у населения как человек, прошедший Вьетнам, воевавший за американские интересы. Сегодня Трампу, действительно, совсем не нужно возвеличивание роли Маккейна, как и возвеличивание роли кого бы то ни было, кто с ним был не согласен. Поскольку его положение как президента США по-прежнему остается относительно неустойчивым", — сказал Евгений Бень.

Сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн, у которого в 2017 году диагностировали рак мозга, умер в субботу,25 августа, в возрасте 81 года. Ранее родственники сенатора объявили, что он отказался от лечения из-за необратимого развития болезни.