КИЕВ, 26 авг – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что Москва возместит Киеву убытки по газовым контрактам.

"Нас россияне больше не загонят и не поставят на колени своей газовой удавкой и газовым шантажом. Так же, как мы выиграли Стокгольмский арбитраж, и россияне заплатят Украине убытки в 4,6 миллиарда долларов, так же, как несколько дней назад исполнилась тысяча дней, как мы живем без российского газа", — заявил президент во время запуска нового газопровода в Авдеевку в Донецкой области.

Украина перестала покупать российский газ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала его при подготовке к отопительному сезону. При этом Киев закачивал в хранилища газ, приобретенный по реверсу в Европе. Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Еврокомиссией и Украиной прошли 17 июля в Берлине. Это случилось впервые после решения Стокгольмского арбитража по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" из-за контрактов на поставку и транзит газа.

Суд с "Газпрома" с "Нафтогазом"

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте активов "Газпрома" в Швейцарии, 5 июня — об аналогичном решении суда в Нидерландах, а 19 июня — в Великобритании.

Вместе с тем "Газпром" 14 июня добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения, а 28 июня, согласно сообщению российской компании, апелляционный суд в Швеции, несмотря на жалобу "Нафтогаза", оставил в силе эту приостановку. Газпром" заявил, что это обстоятельство усиливает его позицию при обжаловании попыток "Нафтогаза" принудительно исполнить арбитражное решение в различных странах, в частности в Нидерландах.

"Нафтогаз" 6 июля подал новый иск против "Газпрома" с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов.