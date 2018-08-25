В штате ателье пятьдесят человек, но сейчас тут только треть коллектива. Ушли те, кто больше не смог приезжать на работу — остались за линией разграничения.

«Когда бомбежки были, стекла дребезжали во всех окнах, сотрудники все равно были на местах: «Мы лучше тут, чем дома одни будем бояться». Даже из отдаленных районов приезжали, — рассказывает Лариса. — Рабочий день у нас с девяти, но в восемь уже все здесь — люди такие».