ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Анонсированные США новые санкции запретят американские кредиты России, экспорт оружия и продукции двойного назначения. Об этом говорится в документе, который появился в Федеральном регистре — официальном печатном органе правительства США.ожидаются в понедельник.
Новые ограничения предполагают прекращение любой помощи России со стороны Соединенных Штатов, "кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов".
Также Госдеп перестанет выдавать российским государственным компаниям лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Это не относится к товарам, необходимым для сотрудничества в космосе и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Допускаются и другие исключения.
России также откажут в "любом кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" со стороны любого американского учреждения.
Основанием для введения нового пакета санкций стали обвинения в адрес Москвы в применении химического оружия в Солсбери.
"Госдепартамент установил, что Российская Федерация использовала химическое оружие в нарушение международного права <…> против собственных граждан", — говорится в документе.
Второй, более жесткий пакет санкций могут ввести в ноябре. Предполагается, что запрет затронет кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.
Дело Скрипалей
Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.
Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.
В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.