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В мире

Новые санкции США против России вступят в силу 27 августа

(обновлено: 11:22 24.08.2018)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Новые ограничительные меры США в отношении России, связанные с "делом Скрипалей", вступят в силу 27 августа после официальной публикации в Федеральном регистре. Об этом сообщил РИА Новости представитель Госдепартамента.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В МИД пообещали адекватный ответ на возможные новые санкции США
"Срок уведомления, предусмотренный законом, <…> истек 22 августа. Мы подписали уведомление в федеральном регистре, которое вводит в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа", — сказал он.

Госдеп объявил о новых антироссийских санкциях 8 августа. Первоначально сообщалось, что первый пакет, предусматривающий запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения, вступит в силу 22 августа. Однако на сайте официальной газеты американского правительства Federal Register в этот день соответствующее уведомление так и не появилось.

Поводом для новых санкций американская администрация назвала "использование Россией химоружия в Солсбери", где в марте, согласно утверждениям британских властей, отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Москва категорически отрицает все обвинения в причастности к случившемуся.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё
© РИА Новости / Александр Вильф
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Путин назвал новые санкции США бессмысленными
Второй пакет санкций могут ввести через 90 дней. Он включает в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта. При этом Вашингтон заявил, что готов отказаться от второго пакета, если Россия даст гарантии неприменения химического оружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки "на местах".

В Кремле новые санкции назвали незаконными, а формулировку их введения — "категорически неприемлемой". Как заявил премьер Дмитрий Медведев, дальнейшее усиление санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны.

"Неразбериха не удивляет"

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров отметил несогласованность действий в администрации Белого дома.

Минфин США. Архивное фото
© AFP 2018 / Mladen Antonov
США заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов
"Мы уже привыкли к тому, что у них правая рука не ведает, что творит левая, поэтому такая неразбериха не удивляет, а только подтверждает мысли о недееспособности администрации, невозможности принимать согласованные решения", — сказал он в эфир радио Sputnik.

По мнению эксперта, это уже беспокоит весь мир. 

"Мы видим, как на санкции, наложенные в связи со строительством "Северного потока – 2", реагируют союзники и друзья США, европейцы. Они уже задумываются о создании чуть ли не собственной финансовой системы, собственного европейского банка и прочих институтов, которые позволят выйти из-под такого поднадоевшего контроля со стороны США. Поэтому я думаю, что с такими казусами будем сталкиваться и дальше. Подождем выборов в конгресс и посмотрим, сможет ли Дональд Трамп, если они будут удачны для его партии, наладить работу Белого дома", — заключил Шатров.

Чем ответит Москва

В Кремле отмечают, что, пока новые санкции не вступили в силу, говорить о конкретных ответных мерах на них преждевременно. При этом, как не раз подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства при принятии решения будет в первую очередь руководствоваться интересами нашей страны.

Сам Владимир Путин назвал новые санкции контрпродуктивными и бессмысленными. При этом он выразил надежду, что США осознают провальность такой политики, и тогда Москва с Вашингтоном перейдут к сотрудничеству в нормальном режиме.

Банкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рубль выдержит давление санкций "имени Скрипаля", считают аналитики
По словам заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, ответ Москвы не обязательно будет зеркальным.

"Мы не можем тягаться с США в экономической сфере, так как находимся в разных весовых категориях. Мы намеренно оставляем неопределенность в вопросе о том, как будем отвечать, потому что если начнем заранее что-то анонсировать, то это будет означать ослабление наших же позиций", — сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".

Замглавы МИД пояснил, что на санкции можно отвечать симметрично, асимметрично, можно расширять собственные списки подсанкционных политиков. 

"Это небезразлично для американских деятелей, которые возомнили себя вершителями судеб мира. Когда кто-то из них узнает, что он или она ущемлен или ущемлена во всеобъемлющих правах, потому что он или она просто не может получить российскую визу, — это некий щелчок по носу и самолюбию", — добавил он.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Не впадать в траур". США ввели новые санкции, что дальше?
Дипломат отметил, что есть множество других способов ответить не в ущерб себе. Предложения прекратить поставки в США ракетных двигателей, авиационного титана или уранового концентрата он назвал "самострелом". По мнению Рябкова, американцы рано или поздно сами откажутся от закупок этой российской продукции, но опережать события не следует. 

Кроме того, полагает дипломат, уже настал момент, когда надо начинать избавляться от доллара как средства взаимных расчетов, чтобы обезопасить себя.

По его словам, российская сторона может рассмотреть все варианты. "В конечном счете решение принимает президент — Верховный главнокомандующий. В должное время политическое руководство страны примет соответствующее решение", — заключил замминистра.

Отказаться от излишней открытости

Адекватным ответом России на санкции было бы выстраивание действительно независимой внутренней финансовой системы, которая никак не зависит от мировой, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Mladen Antonov
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Он отметил, что, несмотря на санкции, Россия остается активным участником международной торговли, но для этого необходимо, чтобы ее финансовая система коммуницировала с международной системой хотя бы в части расчетов.

Вместе с тем полную открытость, по словам Моисеева, уже использовали против России.

"Поэтому все действия, которые проводились Министерством финансов, Центральным банком и другими экономическими и финансовыми ведомствами, были направлены на то, чтобы там, где нужна открытость, — она пускай будет, а там, где мы можем сами обойтись без международной инфраструктуры, — давайте обходиться без нее", — пояснил он.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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