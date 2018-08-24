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Политолог: Белый дом не может согласовать свои действия по санкциям

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© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в ВашингтонеЗдание Белого дома в Вашингтоне
© Fotolia / Andrea Izzotti
Новые санкции США против России вступят в силу 27 августа, сообщают в Госдепе. Политолог Игорь Шатров в эфир радио Sputnik поделился мнением о том, с чем связан новый срок вступления санкционного пакета в силу.

 Санкции США против России, связанные с "делом Скрипалей", вступят в силу 27 августа после официальной публикации в Федеральном регистре, сообщил РИА Новости представитель Госдепартамента.

Ранее ожидалось, что первый пакет санкций по делу Скрипалей вступит в силу 22 августа. Однако на сайте официальной газеты правительства США Federal Register в этот день соответствующее уведомление так и не появилось.

"Срок уведомления, предусмотренный законом,… истек 22 августа. Мы подписали уведомление в федеральном регистре, которое вводит в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа", — сказал представитель ведомства.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал задержку с введением санкций.

"В администрации Белого дома существует несогласованность действий. Мы уже привыкли к тому, что у них правая рука не ведает, что творит левая, поэтому такая неразбериха не удивляет, а только подтверждает мысли о недееспособности администрации, невозможности принимать согласованные решения. И это, как мы видим, уже беспокоит весь мир. Мы видим, как на санкции, наложенные в связи со строительством "Северного потока – 2", реагируют союзники и друзья США, европейцы. Они уже задумываются о создании чуть ли не собственной финансовой системы, собственного европейского банка и прочих институтов, которые позволят выйти из-под такого поднадоевшего контроля со стороны США. Поэтому я думаю, что с такими казусами будем сталкиваться и дальше. Подождем выборов в конгресс и посмотрим, сможет ли (президент США) Дональд Трамп, если они будут удачны для его партии, наладить работу Белого дома", — сказал Игорь Шатров.

Власти США 8 августа анонсировали новые санкции против России из-за якобы использования ею химоружия в Солсбери. Первый пакет санкций запрещает поставки в Россию товаров двойного назначения. Второй этап может начаться в ноябре: в этом случае запрет затронет кредитование российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров, а также понижение уровня дипотношений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незаконной и неприемлемой увязку новых антироссийских санкций с инцидентом в Солсбери. А официальный представитель МИД Мария Захарова назвала предлог для новых ограничений надуманным. Москва обещает зеркальный ответ на санкции, отметила она.

В Солсбери 4 марта, согласно утверждениям официального Лондона, были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что вызвало крупный международный скандал. Британия обвинила в причастности к отравлению Скрипалей веществом А234 Россию, Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров в мае отметил, что "дело Скрипалей" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности Москвы.

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