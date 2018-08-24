МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Судно компании "Трансфлот" (Санкт-Петербург), находящееся в ЮАР, не арестовано, ему предписано оставаться там до выяснения ситуации, заявил РИА Новости представитель российского посольства в Южно-Африканской Республике.

"Судно, действительно, российское, принадлежит компании "Трансфлот". По информации от начальника порта города Порт-Элизабет, судну предписано оставаться в порту до выяснения обстоятельств и разрешения ситуации. Само судно не арестовано, к экипажу никаких рестрикций не применяется", — сообщил представитель дипмиссии.

Ранее сообщалось, что полиция ЮАР задержала, предположительно, российское судно с "опасным грузом" на борту в порту города Порт-Элизабет. Портал News 24 отмечал, что судно под названием Lada направлялось из мадагаскарского города Тулиара в нигерийский Лагос. Сообщается, что судно стали исследовать после того, как оно отгрузило в порту 14 контейнеров.