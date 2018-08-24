У российского посольства в ЮАР нет подтверждения сообщений об аресте судна

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Посольство РФ в ЮАР до сих пор не получило официального подтверждения информации СМИ об аресте, предположительно, российского судна, дипломаты продолжают выяснять подробности, заявили РИА Новости в дипмиссии.

"По линии правоохранительных органов ЮАР официальной информации до сих пор не получили — на данный момент посольство продолжает выяснять подробности произошедшего", — сказал представитель дипмиссии.

"Пока даже не можем подтвердить, что судно арестовано", — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что полиция ЮАР задержала, предположительно, российское судно с "опасным грузом" на борту в порту города Порт-Элизабет. Портал News 24 отмечает, что судно под названием Lada направлялось из мадагаскарского города Тулиара в нигерийский Лагос. Сообщается, что судно стали исследовать после того, как оно отгрузило в порту 14 контейнеров.