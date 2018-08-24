Заставим всех кричать "Слава Украине!". Как Киев реформирует армию

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Антон Лисицын. Отныне официальным приветствием Вооруженных сил Украины признана речовка боевиков УПА* "Слава Украине!" — "Героям слава!". На параде в честь Дня независимости "старорежимное" "Здравствуйте, товарищи!" уже не звучало. Власти уверяют, что нововведение принято "по просьбам трудящихся". Но военные элитных родов войск не одобряют смену символики.

Фашисты, усташи, фалангисты

"Слава Украине!" происходит от традиционного религиозного приветствия "Слава Иисусу Христу! Навеки слава!", которое было распространено только на западе современной Украины, там, где проживали и проживают униаты — грекокатолики, то есть православные, признавшие власть папы римского. Эти территории находились под властью австрийских Габсургов, а затем Польши.

Украинские националисты "модернизировали" грекокатолическое приветствие в 1917-1920 годах. Тогда на "Слава Украине!" отзывались либо "Украине слава!", либо "Казакам слава!". В конце 1930-х в Организации украинских националистов (ОУН)* был принят также вариант "Вождю слава!" с поднятием правой руки — модным в то время жестом. Затем сторонники Степана Бандеры — одного из лидеров ОУН* — утвердили окончательный пароль и отзыв "Слава Украине!" — "Героям слава!".

К слову, грекокатолический митрополит Андрей Шептицкий осуждал последователей Бандеры за то, что те переиначили христианское приветствие в политическую речовку.

Один из редакторов военно-исторического журнала "Старый Цейхгауз" Станислав Люлин с трудом находит аналоги нового украинского приветствия в других армиях. "Единственный пример приходит на память — Греция во время революции 1821-1830 годов. Тогда, во время борьбы за независимость от Османской империи, почти вся армия состояла из бывших партизан, которые мало чем отличались от разбойников. Они приветствовали друг друга возгласом "Элефтерия и танатос" ("Свобода или смерть"). Однако долго этот пафосный девиз в армии не продержался — на греческий престол взошел баварский принц Отто, принявший тронное имя Оттон I, и выстроил армию по немецкому образцу со стандартными воинскими приветствиями".

"Из примеров поближе можно вспомнить печально знаменитое нацистское приветствие с поднятием правой руки — полусогнутой или прямой — и девизом "Heil Hitler!" ("Да здравствует Гитлер!"). Надо сказать, что в Германии это звучало главным образом в политических и околовоенных организациях, в вермахте — лишь с 1944 года. Примечательно, что украинские националисты с конца 1930-х подобным жестом сопровождали и свою речовку: "Слава Украине!" — "Героям слава!", — напоминает Люлин.

Боевики УПА* были тут не оригинальны. "Приветствие с поднятием руки и произнесением того или иного девиза, заимствованное у немцев, бытовало среди итальянских фашистов, хорватских усташей и испанских фалангистов, — рассказывает историк. — Если говорить об исторической преемственности, то речовки коллаборационистов не решились использовать даже в государствах Прибалтики. Сегодня Киев факты сотрудничества украинских националистов с Третьим рейхом всячески отрицает или пытается объяснить хитрой тактикой, но это мало кого обманывает".

"Приветствие в армии — важная часть военной культуры, — отмечает основатель музея Российской императорской армии в Самаре Андрей Болдырев. — Оно вписывается в устав. Насколько это важно? Известный приказ номер один, с которого началось разрушение русской армии, касался и воинских приветствий — было отменено титулование офицеров и отдание чести вне службы. Приветствие УПА* для армии в Киеве выбрали по понятной причине — другой традиции и идеологии у них просто нет".

© REUTERS / Gleb Garanich Украинский военнослужащий на репетиции военного парада в честь 27-й годовщины независимости Украины в центре Киева © REUTERS / Gleb Garanich Украинский военнослужащий на репетиции военного парада в честь 27-й годовщины независимости Украины в центре Киева

Россия — "стратегический противник"

Два года назад Киев переодел военнослужащих в новую форму. Не у всех, правда, это встретило понимание. Так, в мае 2018-го морские пехотинцы из Феодосийского батальона отказались надевать береты цвета морской волны. Морпехи выстроились на плацу перед Порошенко в черных беретах — таких же, как и у российских коллег. Командование на "манифестацию" военных отреагировало нервно. В пресс-службе Военно-морских сил указали на то, что "есть соответствующий приказ, обязательный для исполнения". "Кое-кто из морских пехотинцев отказался сменить береты пехоты. Среди них большинство уже уволены в запас. Это их личная позиция", — сообщили в командовании украинского флота.

Разработчики новой формы утверждали, что у "украинского войска" богатые исторические традиции. В презентации перечислялись и Киевская Русь, и Великое княжество Литовское, и казаки, и недолго просуществовавшие Украинская и Западно-Украинская народные республики. И конечно — УПА*. Но самое главное, по словам дизайнеров, то, что новое обличье украинских военнослужащих означало разрыв с символикой "стратегического противника" — то есть России.

Один из дизайнеров признавал, что к "правильной" символике бойцы и командиры элитных родов войск отнеслись враждебно: "Если адаптационный период для морской пехоты и десанта нужен — будем искать время для психологической адаптации, разъяснения, пропаганды".

По мнению Люлина, перед создателями новой украинской формы стояла нетривиальная задача. "Возродить какие-то традиции было, скажем так, проблематично, поскольку независимой военной истории у Украины фактически нет. А та, что есть, насчитывает от силы несколько месяцев. Делались попытки приплести и запорожских казаков, и так называемых сичевых стрельцов, сформированных во время Первой мировой войны австро-венгерским военным командованием из украинских лоялистов и перебежчиков из Русской императорской армии, и так далее. Однако чего ни коснись, речь-то идет о контингентах, состоявших на службе у других государств. В итоге остаются или армии Украинской и Западно-Украинской народных республик, или ОУН-УПА*", — объясняет эксперт.

© AP Photo / Presidential Press Service Pool/Mykola Lazarenko Президент Украины Петр Порошенко на репетиции военного парада в честь 27-й годовщины независимости Украины в центре Киева © AP Photo / Presidential Press Service Pool/Mykola Lazarenko Президент Украины Петр Порошенко на репетиции военного парада в честь 27-й годовщины независимости Украины в центре Киева

В патологическом стремлении уйти от любого сходства с русской, советской и российской военной формой Киев ввел вместо пятиконечных звездочек на погонах четырехконечные ромбовидной формы. "Это особенный прикол для специалиста по униформе, тем более в свете борьбы на Украине с "колорадками" — георгиевскими лентами и иными атрибутами ордена Святого Георгия, — продолжает Люлин. — Звезды-ромбы явно заимствованы из немецкой военной традиции. Есть исторический анекдот на эту тему. По легенде, прусский король Фридрих-Вильгельм III хотел, чтобы на эполетах офицеров были звездочки, но не такие, как в русской армии. Все представленные варианты он отверг, и тут его взгляд упал на портрет или бюст кого-то из его российских державных родственников в военной форме со звездой ордена Святого Георгия. "Вот! Делать такие же", — якобы указал король на изображенный орден. Так в 1830 году в прусской армии появились звезды-ромбы. Понимаете, как бы Киев ни пытался убрать все, связанное с георгиевской лентой, она везде проступает".

"Что в новой форме оригинального? Например, в качестве зимнего головного убора вместо шапок-ушанок — так называемые мазепинки, шапки с отворотами. Их прообраз — головные уборы австро-венгерских сичевых стрельцов, созданные тогда на основе кепи австрийского пехотинца с добавлением национального исторического колорита. Однако похожие шапки с V-образным вырезом были введены в России при царе Александре III для драгун, конных артиллеристов и жандармов, — приводит сравнение эксперт. — Можно, конечно, придумать какие-нибудь жупаны (тип длиннополого кафтана. — Прим. ред.), но кто их будет носить, кроме роты почетного караула? Главной задачей было сделать не как у "проклятых москалей". И эту задачу решили, но по принципу "назло бабушке отморожу уши".

Военный историк Григорий Пернавский также отмечает, что новая украинская форма неоригинальна, безлика.

"Ничего особенного, типичная униформа, похожая на то, как одевают солдат практически в любой армии Европы. Поменяйте знаки различия или нагрудные знаки, и не найдете разницы", — говорит он.

"Национальный элемент, если не говорить о почетном карауле, — только зимний головной убор, похожий на мазепинку. Это шапка, разработанная для так называемой Галицкой армии, воевавшей против России в составе армии Австро-Венгрии, — уточняет Пернавский. — Такую шапку, а также ее микс с петлюровкой, которая копировала британскую фуражку (этот микс называют бандеровкой), носили бойцы ОУН*, УПА* и прочих подобных формирований в годы войны и после нее".

Кандидат исторических наук, политический эмигрант с Украины Александр Васильев объясняет, как получилось, что Киев ввел для армии всей страны символику одной этно-религиозной группы. "Когда в 1991 году в границах Украинской ССР появилась Украина, идея государственного строительства была только на Западной Украине — как ни печально это признавать. Она могла быть плохой или хорошей, собственной или придуманной, как говорят, в австро-венгерском генштабе, но она была. Все государственное здание возводилось по этой идее. Поэтому национальными героями назначили тех, кого считают героями среди этой узкой группы людей. Пусть даже в большей части страны и за рубежом они воспринимаются как убийцы и насильники. Альтернативного проекта государства на современной Украине нет. Поэтому все, кто носит погоны, вне зависимости от места рождения и личных симпатий, будут кричать речовку боевиков УПА*".

*Организации признаны экстремистскими и запрещены в России.