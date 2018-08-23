Российские дипломаты проясняют ситуацию с задержанием судна в ЮАР

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Посольство и генконсульство РФ в ЮАР находится в контакте с властями страны для прояснения ситуации вокруг задержанного предположительно российского судна, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

"Посольство и генконсульство выясняют актуальную информацию по данному вопросу. Изначально ни от правоохранителей, ни от властей ЮАР никакой информации не поступало. Видимо, завтра утром будет. Мы сейчас пытаемся выяснить, находимся в контакте с властями", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что полиция ЮАР задержала, предположительно, российское судно с "опасным грузом" на борту в порту города Порт-Элизабет. Портал News 24 отмечает, что судно под названием Lada направлялось из мадагаскарского города Тулиара в нигерийский Лагос. Сообщается, что судно стали исследовать после того, как оно отгрузило в порту 14 контейнеров.