Водитель фуры пытался провезти в Казахстан спрятанный в бананах внедорожник

АСТАНА, 23 авг – РИА Новости. Замаскированный коробками с бананами внедорожник Range Rover Vogue пытался провести из Волгограда в Шымкент водитель фуры, сообщает Sputnik Казахстан.

"Грузовик Iveco Stralis проходил погранконтроль в Палласовском районе Волгоградской области. В его прицепе обнаружен автомобиль Range Rover Vogue черного цвета, скрытый от пограничного контроля картонной тарой, а именно коробками из-под бананов", — пояснили в пограничном управлении ФСБ России по Волгоградской области.

Документов на контрабандный автомобиль у водителя не было. Кому предназначалась машина неизвестно. Задержанного передали полиции.

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