Эксперимент в Астане: русскоязычные ученики перейдут на казахское обучение

АСТАНА, 23 авг – РИА Новости. Пилотный проект по переходу классов с русским языком обучения на казахский внедрят в Астане, сообщает Sputnik Казахстан.

Столичные родители предложили открыть специальные классы для детей, которым в первые годы сложно учиться на государственном языке. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал руководитель управления образования Астаны Ануар Жангозин. По его словам, экспериментальный проект запустят в новом учебном году. Первопроходцем станет школа-лицей №60.

"Первоклашек будут постепенно погружать в казахский язык. Есть дети, которым вначале сложно. К примеру, в семье не разговаривают на казахском. Для начала будут давать дополнительные задания, а к пятому классу они уже полностью смогут перейти на государственный язык", — пояснил Жангозин.

Пилот также стартует в лицее для девочек "Билим-инновация", который в этом году ведет набор на обучение детей с пятого класса.

"Все по согласию родителей. В "Билим-инновация" в старших классах, как известно, обучение на казахском и английском языках. Будет трехъязычие. Есть отработанные международные методики, которые работают в разных странах на протяжении многих лет", — добавил он.

По словам Жангозина, новаторские классы окончательно сформируются до конца августа этого года.

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