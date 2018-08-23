Трамп заявил, что его импичмент приведет к краху экономики

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если демократы получат большинство в конгрессе по итогам промежуточных выборов в ноябре и проведут процедуру импичмента, рынки обвалятся.

"Не знаю, как можно объявить импичмент тому, кто отлично справляется со своими задачами. Скажу вам вот что. Если меня когда-либо подвергнут импичменту, рынки обрушатся", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос ведущей о возможности импичмента по итогам промежуточных выборов.

"Устроить гражданскую войну"

Американист Дмитрий Дробницкий считает, что последствия от возможного импичмента могут быть самые разные.

По его словам, возможны и массовые волнения, и чуть ли не микрогражданские войны в Соединенных Штатах.

Эксперт напомнил, что когда вице-президент США Майк Пенс проводил одно из предвыборных собраний в Огайо, то одна женщина пообещала в случае победы Хиллари Клинтон устроить гражданскую войну.

По мнению специалиста, уже тогда были подобные настроения в штатах, которые проголосовали за Трампа. Он считает, что если произойдет импичмент, то такое может случиться.

При этом рынки могут отреагировать крайне негативно на такие события, добавил он в эфире радио Sputnik.

"В этом смысле, может быть, Трамп пропускает пару логических шагов в своей цепочке рассуждений, но на самом деле с ним нельзя не согласиться. Будет тяжело. Другое дело, что затея с импичментом, скорее всего, у демократов никак не выгорит", — сказал эксперт.

Ранее Трамп написал в Twitter, что единственной его ошибкой в 2016 году стала победа на выборах.

"Сгущаются тучи"

Директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американская элита так и не приняла президента.

По его словам, американский лидер достаточно экспрессивный человек, искренний, и в Twitter он часто говорит то, что думает.

Политолог считает, что Трамп не ожидал, что победит, несмотря на то, что вел правильную бизнес-кампанию. Эксперт напомнил, что аналитики приходили к выводу, что Трампу не хватил для победы нескольких процентов голосов.

При этом его победа не примирила с ним элиту, и сейчас Трамп это констатирует, добавил специалист. "Сгущаются тучи, достаточно тяжело, в Америке грядут промежуточные выборы", — резюмировал он.