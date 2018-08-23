"Тучи сгущаются". Эксперт об "ошибке" Трампа

Дональд Трамп рассказал о единственной совершенной им "ошибке". Речь идет о победе на выборах. Директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американская элита так и не приняла президента.

Президент США Дональд Трамп рассказал о единственной "ошибке", которую он, по его словам, совершил в 2016 году.

"Единственное, в чем я ошибся, это то, что я победил на выборах, на которых ожидали победу жуликоватой Хиллари Клинтон и демократов. Проблема в том, что они забыли провести кампанию в ряде штатов!" – написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.

Несколько часов спустя он написал: "НЕТ СГОВОРА – СФАЛЬСИФИЦИРОВАННАЯ ОХОТА НА ВЕДЬМ".

В США внимание общественности приковано к разбирательству вокруг якобы допущенных Трампом неблаговидных действиях в период избирательной кампании.

В частности бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн, согласившийся на сделку со следствием, заявил под присягой, что совершил по указанию своего клиента преступление. Как сообщается, это выражалось в том, что Трамп поручил адвокату заплатить двум женщинам "за молчание".

Никаких имен названо не было, однако ранее широко обсуждались выплаты Коэна женщинам, обвинявшим Трампа в супружеской неверности. Действующий президент пытался дистанцироваться от этого и говорил, что не знал о таких выплатах.

Директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов предположил, почему президент США сделал заявление об "ошибке".

"Американская элита не принимает Трампа, и в последнее время в СМИ пошла большая волна о возможном импичменте. Он достаточно экспрессивный человек, искренний, и в Twitter он часто говорит то, что думает. Да, действительно, он не ожидал сам, что победит на выборах, он вел правильную бизнес-кампанию, но все аналитики приходили к выводу, что ему не будет хватать нескольких процентов, чтобы победить. Но из-за плохой работы демократов он неожиданно для самого себя победил, но это не примирило с ним элиту, и он сейчас это констатирует. Сгущаются тучи, достаточно тяжело, в Америке грядут промежуточные выборы", — сказал Вячеслав Смирнов.