Трамп заявил, что Абэ поблагодарил его за работу в отношении КНДР

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ поблагодарил его за работу, которую Вашингтон проводит в отношении КНДР, и сообщил ему, что люди в его стране чувствуют себя в безопасности.
Трамп также пожаловался на то, что многие американские СМИ критически относятся к его "грандиозным успехам", к которым американский президент относит встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент США подчеркнул, что встреча с Путиным была "грандиозным успехом", в том числе, что касается Сирии и Украины. По его словам, "никто не хочет упоминать" о том, что "Крым был отдан при президенте (Бараке) Обаме".
Ранее сообщалось, что Трамп и Абэ договорились в телефонном разговоре, что будут поддерживать санкции против КНДР, а также запланировали встретиться друг с другом в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.
У Трампа сложные отношения со СМИ, некоторые из которых он в свое время называл "оппозиционной партией" и "врагами народа", получая взамен жесткую критику. В ежегодном рейтинге свободы прессы международной правозащитной организации "Репортеры без границ" (RSF) США опустились на две позиции, заняв 45-е место.