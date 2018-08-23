Трамп заявил, что Абэ поблагодарил его за работу в отношении КНДР

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ поблагодарил его за работу, которую Вашингтон проводит в отношении КНДР, и сообщил ему, что люди в его стране чувствуют себя в безопасности.

"Я сегодня утром говорил с премьер-министром Японии Абэ. Он начал разговор с того, что сказал: "Хочу поблагодарить вас за ту замечательную работу, которую вы проводите в отношении Северной Кореи". Он сказал, что в сторону Японии так давно не летали ракеты. Он сказал, что люди в Японии чувствуют себя в безопасности", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News

Трамп также пожаловался на то, что многие американские СМИ критически относятся к его "грандиозным успехам", к которым американский президент относит встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я сказал, что хочу найти общий язык с Россией. Я хочу найти общий язык со всеми. Они (СМИ) говорили, что я был очень жесток по отношению к (Северной) Корее, но по поводу Путина они сказали, что я был слишком мягок", — отметил Трамп.

Президент США подчеркнул, что встреча с Путиным была "грандиозным успехом", в том числе, что касается Сирии и Украины. По его словам, "никто не хочет упоминать" о том, что "Крым был отдан при президенте (Бараке) Обаме".

Ранее сообщалось, что Трамп и Абэ договорились в телефонном разговоре, что будут поддерживать санкции против КНДР, а также запланировали встретиться друг с другом в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

В июне в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын. В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов США и РФ.

У Трампа сложные отношения со СМИ, некоторые из которых он в свое время называл "оппозиционной партией" и "врагами народа", получая взамен жесткую критику. В ежегодном рейтинге свободы прессы международной правозащитной организации "Репортеры без границ" (RSF) США опустились на две позиции, заняв 45-е место.