В Раде призвали уничтожить Крымский мост с помощью "союзников на Кавказе"

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал украинские спецслужбы уничтожить Крымский мост, а за помощью для этого обратиться к "союзникам на Кавказе". С таким заявлением парламентарий выступил в эфире телеканала "112".

По мнению Мосейчука, мост построили исключительно для того, чтобы "закрыть, дестабилизировать и захватить" Азовское море.

"Украинские спецслужбы, украинцы должны уделить внимание, возможно через наших союзников на Кавказе, уничтожению Крымского моста", — заявил он, не уточнив, каких именно союзников имеет в виду. Кроме того, депутат выразил надежду, что избавиться от моста Киеву помогут высшие силы и "природная стихия".

Мосийчук неоднократно делал громкие заявления по поводу Крымского моста. Так, в мае он назвал конструкцию "вражеской инфраструктурой" и подчеркнул, что лично принял бы участие в ее уничтожении, если бы был министром обороны.

"Призыв настоящего террориста"

Идею Мосейчука прокомментировали в Крыму. По словам вице-премьера правительства республики Дмитрия Полонского, такие призывы могут исходить только от настоящих преступников.

"Это как раз та ситуация и те заявления, реакция на которые так называемых западных демократий и покажет истинное отношение к борьбе с экстремизмом и терроризмом. Мосийчук — самый настоящий преступник, экстремист, террорист, который делает не вписывающиеся ни в какие рамки призывы. Где ответ на его слова? Где привлечение к ответственности? Где возбужденные дела в отношении Мосийчука? Думаю, мы их не услышим ни от одной из западных стран", — сказал Полонский РИА Новости.

Он отметил, что политика двойных стандартов и здесь будет продолжать действовать.

"Украинские фашисты позволяют себе говорить и делать безнаказанно все, что придет в их больные головы. А санкции при этом продолжают вводить в отношении России. Хотелось бы только напомнить, что именно такие же по сути, как и Мосийчук, террористы стоят за всеми последними самыми громкими терактами на Западе", — заключил Полонский.

Член Общественной палаты Крыма Денис Батурин предположил, что Мосейчук, выступая с таким заявлением, прежде всего рассчитывал засветиться в СМИ.

"А "помощники" на Северном Кавказе для совершения теракта – это виртуальные, но отчасти и реальные контакты украинских националистов с террористическими организациями, которые существовали на Кавказе в момент укрепления России. И сейчас Мосийчук считает, что такие организации до сих пор достаточны, готовы и имеют возможность участвовать в борьбе некоторых украинских патриотов с российским государством", — сказал Батурин в эфире радио Sputnik.

По его словам, это предложение бредовое, но оно отражает ситуацию в идеологическом поле Украины.

Украинцы едут посмотреть на мост

Киевские власти долгое время уверяли, что построить мост через Керченский пролив вообще невозможно, многочисленные сообщения о ходе строительства объявляли фейком, а когда мост открыли — начали подсчитывать убытки, которые он якобы приносит Украине.

Так, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что Россия использует Крымский мост и военно-морские силы в Азовском море, чтобы отбить желание у владельцев судов заходить в украинские порты на Азовском море. По его словам, Мариуполь и Бердянск испытывают из-за этого проблемы, и только прямые убытки оцениваются в сотни миллионов гривен.

Тем временем украинские туристы едут в Крым — по данным руководителя Ростуризма Олега Сафонова, с начала года полуостров уже посетили свыше 800 тысяч украинцев.

По словам главы комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, они едут за безопасным и комфортабельным отдыхом, а также посмотреть на мост.

"Вся информация, которая подавалась на Украине, что моста не существует, что это фейк и компьютерная графика, сработала обратным бумерангом. После открытия моста президентом России Владимиром Путиным многим захотелось поехать посмотреть на это масштабное сооружение. Крымский мост также стал для граждан Украины дополнительной возможностью побывать в других южных регионах России", — сказал Черняк РИА Новости.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина 19 километров. Запустить автомобильное движение изначально планировалось в декабре, но работы завершили с опережением. Президент Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая, на следующий день началось движение автобусов и легковых авто. Открытие железнодорожной части запланировано на декабрь 2019 года.