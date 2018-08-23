В Крыму ответили на призыв депутата Рады "уничтожить Крымский мост"

В Верховной раде призвали "союзников на Кавказе" уничтожить Крымский мост. Член ОП Крыма Денис Батурин в эфире радио Sputnik рассказал, о чем, по его мнению, свидетельствуют подобные призывы со стороны украинских представителей.

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук предложил украинским спецслужбам найти помощников для уничтожения Крымского моста.

Парламентарий выразил уверенность в том, что конструкция была построена исключительно для того, чтобы "закрыть, дестабилизировать и захватить" Азовское море.

"Украинские спецслужбы, украинцы должны уделить внимание, возможно, через наших союзников на Кавказе, уничтожению Крымского моста", – заявил Мосийчук в эфире телеканала "112 Украина", не уточнив, каких именно союзников он имеет в виду.

Кроме того, депутат выразил надежду, что избавиться от моста Киеву помогут высшие силы и "природная стихия".

Мосийчук неоднократно делал громкие заявления в отношении Крымского моста. Так, в мае он назвал конструкцию "вражеской инфраструктурой" и подчеркнул, что лично принял бы участие в уничтожении моста, если бы занимал должность министра обороны.

Политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин в эфире радио Sputnik объяснил, о чем, по его мнению, свидетельствуют подобные призывы со стороны украинского депутата.

"Предложение Игоря Мосийчука носит, прежде всего, популистский характер – для того, чтобы засветиться в СМИ. А "помощники" на Северном Кавказе для совершения теракта – это виртуальные, но отчасти и реальные контакты украинских националистов с террористическими организациями, которые существовали на Кавказе в момент укрепления России (после распада СССР – ред.). И сейчас Мосийчук считает, что такие организации до сих пор достаточны, готовы и имеют возможность участвовать в борьбе некоторых украинских патриотов с российским государством… Данное предложение бредовое, но, к сожалению, отражает ситуацию в идеологическом поле Украины", – сказал Денис Батурин.

Мост в Крым из Краснодарского края – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением.

Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Начало движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.