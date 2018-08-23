В Крыму ответили на призыв депутата Рады "уничтожить Крымский мост"

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук предложил украинским спецслужбам найти помощников для уничтожения Крымского моста.
Парламентарий выразил уверенность в том, что конструкция была построена исключительно для того, чтобы "закрыть, дестабилизировать и захватить" Азовское море.
Кроме того, депутат выразил надежду, что избавиться от моста Киеву помогут высшие силы и "природная стихия".
Мосийчук неоднократно делал громкие заявления в отношении Крымского моста. Так, в мае он назвал конструкцию "вражеской инфраструктурой" и подчеркнул, что лично принял бы участие в уничтожении моста, если бы занимал должность министра обороны.
Политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин в эфире радио Sputnik объяснил, о чем, по его мнению, свидетельствуют подобные призывы со стороны украинского депутата.
"Предложение Игоря Мосийчука носит, прежде всего, популистский характер – для того, чтобы засветиться в СМИ. А "помощники" на Северном Кавказе для совершения теракта – это виртуальные, но отчасти и реальные контакты украинских националистов с террористическими организациями, которые существовали на Кавказе в момент укрепления России (после распада СССР – ред.). И сейчас Мосийчук считает, что такие организации до сих пор достаточны, готовы и имеют возможность участвовать в борьбе некоторых украинских патриотов с российским государством… Данное предложение бредовое, но, к сожалению, отражает ситуацию в идеологическом поле Украины", – сказал Денис Батурин.
Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Начало движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.