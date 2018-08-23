Трамп рассказал о расходах на возведение стены на границе с Мексикой

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти потратили на строительство стены на границе с Мексикой для решения проблем миграции 3,5 миллиарда долларов.

"Мы строим стену, строительство уже началось, мы потратили 3,5 миллиарда долларов на нее, мы просим 5 миллиардов в бюджете этого года", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News . Президент признался, что хотел бы, чтобы строительство стены шло быстрее, но "очень тяжело иметь дело с демократами".

Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа. В конце июля он сообщил на встрече со своими сторонниками, что участки стены на границе с Мексикой уже строятся.