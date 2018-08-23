Минсельхоз Казахстана прокомментировал жалобу Россельхознадзора

АСТАНА, 23 авг – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Казахстана ответило на жалобы Россельхознадзора о нарушениях при поставках плодоовощной продукции.

На запрос Sputnik Казахстан в Минсельхозе отметили, что фитосанитарный карантинный контроль на казахстанско-российской границе был снят с 1 июля 2011 года. А приведенные нарушения Россельхознадзором были выявлены в пунктах предварительного уведомления на территории России.

В ведомстве подтвердили, что с начала года на территорию России было экспортировано порядка 1,2 миллиона тонн подкарантинной продукции, в том числе овощи, фрукты, ягоды, пшеница, мука и другие продукты.

"Данные нарушения имели место. Они допущены недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности и в соответствии с российским законодательством привлечены к ответственности", – сообщили в министерстве.

Для недопущения в дальнейшем подобных случаев профильный комитет Минсельхоза Казахстана совместно с Россельхознадзором на постоянной основе обменивается информацией о выявленных нарушениях в области карантина растений.

Седьмого августа Россельхознадзор выразил обеспокоенность нарушением международного и российского законодательства при поставках плодоовощной продукции с территории Казахстана. Нарушения касались требований маркировки, отсутствующих или недействительных фитосанитарных сертификатов.

За июль этого года из Казахстана поступило около 70 тысяч тонн подкарантинной продукции (3 725 партий). Россельхознадзор выявил 137 случаев (3,7% от всех досмотренных партий) нарушений на казахстанско-российской границе.

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