В Верховной раде пообещали "землетрясение" в Кремле из-за парада в Киеве

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Военный парад, который пройдет в День независимости Украины, вызовет "землетрясение в Кремле". Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна.
Он также заявил, что танк Т-64 (принятый на вооружение еще в 1968 году) по характеристикам превосходит новейшие российские танки на базе "Армата" и является самым надежным.
Кроме того, Барна прокомментировал ситуацию с заглохшим танком посреди Киева, назвав этот инцидент "техническим моментом", и сказал, что "не ошибается тот, кто ничего не делает".
Военный парад состоится в Киеве 24 августа. По словам главы Минобороны страны Степана Полторака, в нем примут участие более четырех тысяч военнослужащих и 250 единиц военной техники.
При этом некоторые украинские СМИ сообщали, что ведомство не может посчитать стоимость парада.
"Пародия независимости"
"Неадекватные заявления политиков Украины не вызывают даже удивления, не то что потрясения. Стремление к спецэффектам внутри политической элиты Украины не компенсирует ее неэффективности, которая как раз и оборачивается потрясениями и бедами для украинского народа", — цитирует Яровую ее пресс-служба.
"Военно-технический блеф"
Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что на параде в Киеве покажут в основном старую советскую технику, которая осталась после распада СССР, а анонсированные новые разработки будут всего лишь муляжами.
При этом, полагает Коротченко, военно-технический блеф нужен Порошенко, чтобы "пудрить мозги украинским обывателям" в расчете на то, что удастся переизбраться на второй президентский срок. Кроме того, Киев продолжает выступать с агрессивными заявлениями в адрес России, добавил эксперт.
"Но Россию не могут испугать даже США, с которыми мы поддерживаем стратегический паритет по оборонным вооружениям. А что касается Украины, это выглядит просто смешно", – заключил он.
"фейковые планы"
Планы киевские властей показать на параде новейшие образцы вооружений попали под шквал критики в соцсетях. Так, ведущий украинского телеканала "1+1" Александр Дубинский написал в Facebook, что не может понять, зачем такая техника выставляется на всеобщее обозрение. По его словам, новая САУ "Богдана" недоработана, танки Т-64, которые примут участие в шествии, были сняты с производства еще в 1987 году, а такие образцы, как Т-84 "Оплот" и Т-84 "Ятаган", вообще существуют в единственных экземплярах.
Это станет самым технологичным достижением украинской военной промышленности за последние годы, иронично заключил телеведущий.
А работник "Южмаша" Алексей Василенко назвал "фейковыми" планы продемонстрировать новый оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан". По его словам, такого комплекса не существует даже в рабочей документации.
ЧП перед парадом
Так, 18 августа во время репетиции зенитно-ракетный комплекс "Бук" врезался в здание бизнес-центра. На видео с места происшествия видно, что установка съехала с маршрута, когда колонна военной техники заворачивала на одну из улиц. ЗРК чудом не задел никого из очевидцев, но фасад здания значительно пострадал.
А перед репетицией, которая проходила 22 августа, в центре украинской столицы в ДТП попал танк. Он заглох на пересечении улиц Маршала Рыбалко и Черновола и простоял на месте около двух часов. При этом машина, как рассказывают очевидцы, периодически дымилась.
Через некоторое время заглохнувший танк удалось увезти с места происшествия.