В Верховной раде пообещали "землетрясение" в Кремле из-за парада в Киеве

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Военный парад, который пройдет в День независимости Украины, вызовет "землетрясение в Кремле". Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна.

"Нам есть чем похвастаться. Парад — это измерение патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность нашей армии. Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле", — сказал депутат.

Он также заявил, что танк Т-64 (принятый на вооружение еще в 1968 году) по характеристикам превосходит новейшие российские танки на базе "Армата" и является самым надежным.

Кроме того, Барна прокомментировал ситуацию с заглохшим танком посреди Киева, назвав этот инцидент "техническим моментом", и сказал, что "не ошибается тот, кто ничего не делает".

Военный парад состоится в Киеве 24 августа. По словам главы Минобороны страны Степана Полторака, в нем примут участие более четырех тысяч военнослужащих и 250 единиц военной техники.

При этом некоторые украинские СМИ сообщали, что ведомство не может посчитать стоимость парада.

"Пародия независимости"

Слова украинского депутата прокомментировали в российской Госдуме. По словам вице-спикера нижней палаты Ирины Яровой, все, что делает украинская власть, — "не парад, а пародия независимости", а заявление Барны она назвала "то ли паранойей, то ли комплексом неполноценности".

"Неадекватные заявления политиков Украины не вызывают даже удивления, не то что потрясения. Стремление к спецэффектам внутри политической элиты Украины не компенсирует ее неэффективности, которая как раз и оборачивается потрясениями и бедами для украинского народа", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

"Военно-технический блеф"

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что на параде в Киеве покажут в основном старую советскую технику, которая осталась после распада СССР, а анонсированные новые разработки будут всего лишь муляжами.

"Военно-политический эффект парада абсолютно нулевой. Техника, которая была произведена и принята на вооружение более 30 лет назад, никого не может ни удивить, ни вызвать какие-то другие эмоции. Что касается муляжей новых вооружений, их разработка в любой промышленно развитой стране займет от 10 до 15 лет. Украина находится на самом первом этапе разработки. А учитывая, что ее оборонно-промышленный комплекс развален, данные системы оружия вообще никогда не будут разработаны и приняты на вооружение", – сказал он в эфире радио Sputnik

При этом, полагает Коротченко, военно-технический блеф нужен Порошенко, чтобы "пудрить мозги украинским обывателям" в расчете на то, что удастся переизбраться на второй президентский срок. Кроме того, Киев продолжает выступать с агрессивными заявлениями в адрес России, добавил эксперт.

"Но Россию не могут испугать даже США, с которыми мы поддерживаем стратегический паритет по оборонным вооружениям. А что касается Украины, это выглядит просто смешно", – заключил он.

"фейковые планы"

Планы киевские властей показать на параде новейшие образцы вооружений попали под шквал критики в соцсетях. Так, ведущий украинского телеканала "1+1" Александр Дубинский написал в Facebook, что не может понять, зачем такая техника выставляется на всеобщее обозрение. По его словам, новая САУ "Богдана" недоработана, танки Т-64, которые примут участие в шествии, были сняты с производства еще в 1987 году, а такие образцы, как Т-84 "Оплот" и Т-84 "Ятаган", вообще существуют в единственных экземплярах.

Журналист задался вопросом о том, что именно Украина собирается продемонстрировать на параде и куда уходят деньги с так называемого"военного сбора", который украинцы платят уже более четырех лет. Дубинский подчеркнул, что "в этом случае на параде будет вполне достаточно Bentley Bentayga" депутата Верховной рады Сергея Пашинского, тесно связанного с украинской оборонкой.

Это станет самым технологичным достижением украинской военной промышленности за последние годы, иронично заключил телеведущий.

А работник "Южмаша" Алексей Василенко назвал "фейковыми" планы продемонстрировать новый оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан". По его словам, такого комплекса не существует даже в рабочей документации.

ЧП перед парадом

Что касается старой техники, то она внезапно оказалась в центре внимания из-за происшествий, которые нарушили подготовку к торжественному смотру войск.

Так, 18 августа во время репетиции зенитно-ракетный комплекс "Бук" врезался в здание бизнес-центра. На видео с места происшествия видно, что установка съехала с маршрута, когда колонна военной техники заворачивала на одну из улиц. ЗРК чудом не задел никого из очевидцев, но фасад здания значительно пострадал.

А перед репетицией, которая проходила 22 августа, в центре украинской столицы в ДТП попал танк. Он заглох на пересечении улиц Маршала Рыбалко и Черновола и простоял на месте около двух часов. При этом машина, как рассказывают очевидцы, периодически дымилась.

Через некоторое время заглохнувший танк удалось увезти с места происшествия.