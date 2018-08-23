Военный эксперт: слова в Раде "о землетрясении" из-за парада в Киеве – блеф

В Верховной раде пообещали "землетрясение в Кремле" из-за парада в Киеве. Военный эксперт Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что обещанного эффекта не добиться старой техникой и муляжами.

Военный парад, который пройдет в День независимости Украины, должен вызвать "землетрясение в Кремле". Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна.

"Нам есть чем похвастаться. Парад – это измерение патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность нашей армии. Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле", — сказал депутат.

Он также заявил, что танк Т-64 по характеристикам превосходит российские танки на базе "Армата" и является самым надежным танком. А инцидент с заглохшим посреди Киева танком назвал "техническим моментом", и сказал, что "не ошибается тот, кто ничего не делает".

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

"На военном параде в Киеве будет показана, главным образом, старая советская техника, которая осталась после распада СССР, а также несколько муляжей анонсированных новых разработок. Военно-политический эффект парада абсолютно нулевой. Техника, которая была произведена и принята на вооружение более 30 лет назад, никого не может ни удивить, ни вызвать какие-то другие эмоции. Что касается муляжей новых вооружений, их разработка в любой промышленно развитой стране займет от 10 до 15 лет. Украина находится на самом первом этапе разработки. А учитывая, что ее оборонно-промышленный комплекс развален, данные системы оружия вообще никогда не будут разработаны и приняты на вооружение", — сказал Игорь Коротченко.

По его словам, Киев продолжает делать агрессивные заявления в адрес России.

"Это военно-технический блеф, который необходим (президенту Украины Петру) Порошенко для того, чтобы пудрить мозги украинским обывателям в расчете на то, что ему каким-то образом удастся переизбраться на очередной президентский срок. Тем не менее, видим массу агрессивных заявлений украинских должностных лиц, политиков, которые бряцают оружием, пугают Россию. Но Россию не могут испугать даже США, с которыми мы поддерживаем стратегический паритет по оборонным вооружениям. А что касается Украины, это выглядит просто смешно", — отметил военный эксперт.

В апреле Петр Порошенко подписал указ о праздновании 24 августа Дня независимости страны. В этот день состоится военный парад. По словам главы Минобороны страны Степана Полторака, всего в мероприятии примут участие более четырех тысяч военнослужащих и 250 единиц военной техники.