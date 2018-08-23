Порошенко извинился за обещание быстро завершить операцию в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Международном ветеранском и волонтерском форуме. 22 августа 2018

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Международном ветеранском и волонтерском форуме. 22 августа 2018

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Петр Порошенко извинился перед украинцами за обещание закончить военную операцию в Донбассе в считаные часы.

Он напомнил, что сказал подобные слова "больше четырех лет назад".

"Теперь уже не так важно, в каком контексте те слова были сказаны. Не важна и образность этого заявления. Люди восприняли его как возможность завершить войну очень и очень быстро. Я жалею, что породил завышенные ожидания. Я искренне извиняюсь, что дал надежду, которая не сбылась", — заявил украинский лидер, выступая в Днепре (бывший Днепропетровск) в День государственного флага Украины.

Он добавил, что для него это "серьезный урок аккуратного и серьезного отношения к своим словам и обещаниям".

Антитеррористическая операция (АТО) в Донбассе длилась больше четырех лет. Весной текущего года ей на смену пришла операция объединенных сил Украины (ООС). По мнению Киева, предыдущий формат исчерпал себя, и теперь руководство боевыми действиями перешло от Службы безопасности непосредственно к военным. При этом Киев подчеркивает, что возможность проведения точечных "антитеррористических операций" сохраняется.

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР сомневаются, что нововведение может изменить ситуацию на юго-востоке Украины, так как в любом случае речь идет о военном пути решения конфликта.

Вопрос урегулирования в регионе обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки. По последним данным, жертвами противостояния стали более десяти тысяч человек, почти 25 тысяч пострадали, еще полтора миллиона были вынуждены покинуть свои дома.