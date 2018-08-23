Тайфун Soulik накрыл корейский остров Чеджудо и движется на Сеул

ТОКИО, 23 авг — РИА Новости. Тайфун Soulik накрыл в четверг южнокорейский курортный остров Чеджудо и движется на Сеул, передало в четверг метеорологическое управление Южной Кореи.

Местные СМИ сообщают, что в результате один человек пропал без вести, еще один получил травму, нарушено движение транспорта.

По данным агентства Рёнхап, более 6,5 тысячи жилищ остались без электричества.

Метеорологи предупредили, что на рассвете в пятницу тайфун достигнет Сеула. По всем провинциям Южной Кореи издано распоряжение приготовиться к возможному ущербу. Большая часть морских портов прекращает работу, в девяти аэропортах отменяются авиарейсы, около полутора тысяч школ отменили занятия.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин призвал власти свести к минимуму возможный ущерб от тайфуна и обратил внимание на проведение в настоящее время в горах Кымгансан в КНДР встреч разделенных на Юге и Севере семей.

"Есть прогноз, что тайфун пройдет над районом Кымгансана, где проводится второй раунд встреч разобщенных родственников. Среди них много пожилых людей, надо позаботиться об их безопасности. Если необходимо, пересмотрите сроки, место и условия проведения встреч", — распорядился президент.

В Северной Корее также идет подготовка к приближению тайфуна. Центральное телевидение КНДР в одном из выпусков новостей предупредило о возможном ущербе и продемонстрировало видео-хронику о том, как сельские труженики углубляют сточные каналы на полях, обвязывают плантации кукурузы соломенными веревками, чтобы сильный ветер не навредил урожаю.

Как сообщает Главное метеорологическое управление Южной Кореи, тайфун Soulik принесет до 400 миллиметров осадков. Скорость ветра в центре тайфуна превышает 40 метров в секунду (144 км/ч). На море ожидаются волны высотой до восьми метров.