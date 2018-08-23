Трамп обеспокоен сообщениями о убийстве фермеров в ЮАР

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что потребовал от госдепартамента изучить экспроприацию земли и убийства фермеров в ЮАР.Twitter.
Он процитировал программу Fox News, в которой говорилось, что правительство ЮАР отбирает землю у белых фермеров.
Белое меньшинство в ЮАР владеет большей частью земли в стране. Ранее президент страны Сирил Рамафоса объявил, что планирует реализовать план по изменению конституции таким образом, чтобы экспроприация земли могла проходить без денежной компенсации.
По данным полиции ЮАР, в 2017 году имели место 638 нападений на фермы, это более чем на четверть больше, чем в предыдущем году. В результате в 2017 году погибли 74 фермера, большая часть из них — белые. В первые три месяца 2018 года погибли 15 фермеров, в том числе восемь белых.