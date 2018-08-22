Эксперт прокомментировал сообщение о "падении российской ракеты в море"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Сообщения американского телеканала CNBC о якобы неудачном испытании новейшей российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой надо расценивать как спекуляции, считает эксперт Андрей Баклицкий.

Накануне американский телеканал CNBC сообщил, что в конце прошлого года Россия неудачно испытала ракету, которая якобы упала в Баренцево море.

"Американский телеканал ссылается на закрытый доклад разведсообщества США, который по умолчанию оперирует какими-то американскими разведданными", — рассказал специалист в эфире радио Sputnik.

По его словам, в докладе идет речь о том, что во время испытания ракета "Буревестник" с ядерной силовой установкой якобы упала в Баренцево море и сейчас готовится операция по ее извлечению.

Он напомнил, что испытания ракеты действительно проводятся, и об этом говорил президент, а также командующий Ракетными войсками стратегического назначения.

"Обычно ракеты приземляются в специально отведенных для этого местах, на полигонах, но в ходе испытаний бывают различные ситуации. Собственно, для этого ракеты и испытываются перед тем, как их поставить на вооружение. Но все дальнейшее — это уже спекуляции телеканала", — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что никакой официальной информации о том, что российские военные потеряли ракету и ищут ее, не было.

Информационная операция США

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, в свою очередь, назвал сообщение американского канала целенаправленной информационной операцией США.

По его словам, она приурочена к открывшемуся форуму "Армия-2018" с целью дискредитировать новые российские разработки, посеять сомнения в них.

По словам собеседника агентства, велика вероятность того, что за сообщением американского телеканала стоят структуры Пентагона, которые отвечают за информационные операции в киберпространстве.

Нынешнее сообщение CNBC о якобы неудачных испытаниях российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой — не первое, которое сделал телеканал на эту тему.

В конце мая нынешнего года CNBC со ссылкой на знакомые с докладом разведки США источники опубликовал информацию, согласно которой все проведенные в период с ноября 2017 по февраль 2018 года испытания этой ракеты были неудачными. В частности утверждалось, что в ходе тестирования ядерная силовая установка (основная для такой ракеты) не запустилась.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на то сообщение CNBC посоветовал журналистам слушать главу государства и верить ему.