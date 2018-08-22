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Эксперт прокомментировал сообщение о "падении российской ракеты в море"

(обновлено: 17:30 22.08.2018)
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© Минобороны РФПуск крылатой ракеты с ядерной силовой установкой БуревестникПуск крылатой ракеты с ядерной силовой установкой Буревестник
© Минобороны РФ
Сообщения американского телеканала CNBC о якобы неудачном испытании новейшей российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой – это спекуляции, считает эксперт Андрей Баклицкий. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

У Кремля нет сведений о якобы неудачном испытании новейшей российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он призвал обращаться за подробностями по этому вопросу в Минобороны.

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© AP Photo / Nati Harnik
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Накануне американский телеканал CNBC сообщил, что в конце прошлого года Россия неудачно испытала ракету, которая якобы упала в Баренцево море.

Нынешнее сообщение CNBC о якобы неудачных испытаниях российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой – не первое, которое сделал телеканал на эту тему. В конце мая CNBC со ссылкой на знакомые с докладом разведки США источники опубликовал информацию, согласно которой все проведенные в период с ноября 2017 по февраль 2018 года испытания этой ракеты были неудачными. В частности утверждалось, что в ходе тестирования ядерная силовая установка (основная для такой ракеты) не запустилась.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на то сообщение CNBC посоветовал журналистам слушать президента России Владимира Путина и верить главе государства.

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© Минобороны РФ
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В марте Путин в послании Федеральному собранию рассказал о разработке новейших видов отечественного стратегического оружия. В частности, глава государства сообщил о крылатой ракете с ядерной энергетической установкой. Президент отметил, что такая ракета имеет практически неограниченную дальность, непредсказуемую траекторию полета и возможность обхода рубежей перехвата, и потому станет неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО.

Путин также сообщил, что испытания успешно прошли в конце прошлого года на Центральном полигоне российского военного ведомства. Президент подчеркнул, что во время испытаний энергетическая установка вышла на заданную мощность и обеспечила необходимый уровень тяги.

В эфире радио Sputnik директор программы "Россия и ядерное нераспространение" Центра политических исследований России Андрей Баклицкий назвал сообщения CNBC на эту тему спекуляцией.

"Американский телеканал ссылается на закрытый доклад разведсообщества США, который по умолчанию оперирует какими-то американскими разведданными. В докладе речь идет о том, что в ходе испытания ракеты "Буревестник" с ядерной силовой установкой ракета якобы упала в Баренцево море и сейчас готовится операция по ее извлечению. Мы действительно знаем, что ведутся испытания ракеты "Буревестник", об этом заявлял президент России, а также командующий Ракетными войсками стратегического назначения. Обычно ракеты приземляются в специально отведенных для этого местах, на полигонах, но в ходе испытаний бывают различные ситуации. Собственно, для этого ракеты и испытываются перед тем, как их поставить на вооружение. Но все дальнейшее – это уже спекуляции телеканала. Официальной информации о том, что у нас была потеряна ракета или ведется ее поиск, нет", – сказал Андрей Баклицкий.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем! 

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