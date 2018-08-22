В Киеве обязались соблюдать "школьное" перемирие в Донбассе

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (82)

КИЕВ, 22 авг – РИА Новости. Стороны обязуются осуществить все необходимые шаги для обеспечения устойчивого "школьного" перемирия в Донбассе с 29 августа, заявила в среду Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.) подтверждает свою полную преданность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года, начиная с полуночи 29 августа… Стороны обязуются осуществить все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня", — написала Олифер на своей странице в Facebook.

По ее словам, для мониторинга режима прекращения огня стороны обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по всей территории Украины, в соответствии с ее мандатом.

Ранее пресс-служба полпреда самопровозглашенной ДНР на переговорах в Минске Дениса Пушилина сообщила, что стороны конфликта в Донбассе договорились о новом перемирии к учебному году, оно вступает в силу с 29 августа. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что готовы его соблюдать.