Контактная группа по Донбассу согласовала новое перемирие

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (76)

ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Новое перемирие в Донбассе к началу учебного года, которое вступит в силу 29 августа, согласовали на встрече в Минске, сообщила в среду Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Дениса Пушилина.

"Согласно договоренности, стороны возобновят свои обязательства в рамках нового перемирия с 00.01 (совпадает с мск) 29 августа", — написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, договоренность достигнута в рамках работы подгруппы по вопросам безопасности контактной группы по Донбассу.

Она отметила, что для того, чтобы перемирие было эффективным, необходимо принятие сторонами дополнительных мер контроля режима прекращения огня, "несоблюдение которых позволяет безнаказанно совершать вооруженным формированиям Украины все новые преступления против человечности".

"Привязка к значимым событиям для введения нового перемирия имеет определенную логику. В данном случае мы рассчитываем, что дети Донбасса смогут учиться в спокойной, мирной обстановке", — добавила Талакина.