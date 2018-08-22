Порошенко пожаловался, что украинские политики верят Путину

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Петр Порошенко поражен числом разделяющих мнение Владимира Путина украинских политиков по поводу ответственности за ситуацию в Донбассе.

"Меня как президента шокирует другое, как же до черта у него (Владимира Путина. — Прим. ред.) адвокатов сейчас в нашем политикуме, как они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить ее на Украину ", — сказал Порошенко на форуме ветеранов в Киеве.

По его мнению, некоторые политики так ослеплены внутренней борьбой, что иногда бездумно, а иногда сознательно повторяют тезисы Москвы.

Также Порошенко заявил, что Киев никогда не согласится на российские предложения по достижению мира в Донбассе.

"Ключ от мира (в Донбассе. — Прим. ред.) находится не в Киеве, не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Ключ от мира находится в Кремле", — добавил украинский лидер.

Низкий рейтинг президента

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк считает, что сложившаяся ситуация действительно стала тревожным сигналом для Порошенко.

Он напомнил, что Украина вступает в новый избирательный цикл, а по последним рейтингам Порошенко он едва входит в тройку самых популярных политиков страны.

По словам политолога, украинский президент долгое время избегал откровенной критики по поводу провалов государственной политики в сфере экономики, социальной, военно-политической обстановки. Вместо этого он пытался списать все проблемы на "агрессию России".

"Но сейчас мы видим, что Петру Порошенко обратиться-то не к кому: его электоральная база, поддержка в народе минимальна, и внешней поддержки со стороны европейских и американских политиков у него нет", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

На этом фоне риторика Порошенко, что "во всем виноват Кремль и лично Путин", уже не помогает получить поддержку в украинском обществе.

"Агония лидера"

Специалист выразил уеренность в том, что период президентского правления для Порошенко заканчивается.

По его словам, вместо поиска псевдопредателей внутри страны Порошенко следовало бы продемонстрировать какие-нибудь значимые успехи. Но этого нет, и украинский президент сам понимает, что это его последние месяцы у власти, считает эксперт.

Его риторика — это своего рода агония лидера, который пришел на фоне очень завышенных ожиданий народа, но не просто их не оправдал, а отдалил страну от заявленных целей на десятки лет", — отметил политолог.