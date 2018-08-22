Политолог: Порошенко получил от украинских политиков тревожный сигнал

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поражен числом украинских политиков, разделяющих мнение российского лидера Владимира Путина по поводу ответственности за ситуацию в Донбассе.
"Меня как президента шокирует другое, как же до черта у него (Владимира Путина – ред.) адвокатов сейчас в нашем политикуме, как они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить ее на Украину", – сказал Порошенко на форуме ветеранов в Киеве.
Также Порошенко заявил, что Киев никогда не согласится на российские предложения по достижению мира в Донбассе.
"Ключ от мира (в Донбассе – ред.) находится не в Киеве, не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Ключ от мира находится в Кремле", – добавил украинский лидер.
В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал заявление украинского президента.
"Действительно, это тревожный сигнал для Порошенко. Украина вступает в новый избирательный цикл, а если посмотреть на последние рейтинги Порошенко, то мы увидим, что он едва входит в топ-3 самых популярных политиков, которые могут претендовать на победу в президентской гонке. Порошенко долгое время избегал откровенной критики по поводу провалов государственной политики в сфере экономики, социальной, военно-политической обстановки – он пытался списать все проблемы на "агрессию России". Но сейчас мы видим, что Петру Порошенко обратиться-то не к кому: его электоральная база, поддержка в народе минимальна, и внешней поддержки со стороны европейских и американских политиков у него нет. На этом фоне его риторика, согласно которой "во всем виноват Кремль и лично Путин", уже абсолютно ему не помогает получить поддержку в украинском обществе", – сказал Никита Данюк.
Он выразил уверенность в том, что период президентского правления для Порошенко заканчивается.
"Вместо того чтобы искать псевдопредателей внутри политической системы Украины, лучше бы он продемонстрировал какие-нибудь значимые успехи. Но этого нет. Поэтому я уверен, что это его последние месяцы на посту президента Украины. Он, естественно, очень сильно разочарован. Его риторика – это своего рода агония лидера, который пришел на фоне очень завышенных ожиданий народа, но не просто их не оправдал, а отдалил страну от заявленных целей на десятки лет", – отметил политолог.
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