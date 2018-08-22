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Политолог: Порошенко получил от украинских политиков тревожный сигнал

(обновлено: 14:39 22.08.2018)
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© AFP 2018 / Sergei SupinskyПрезидент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр Порошенко
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Петр Порошенко пожаловался, что украинские политики поддерживают позицию Владимира Путина по поводу ответственности за ситуацию в Донбассе. В эфире радио Sputnik заявление президента Украины прокомментировал политолог Никита Данюк.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поражен числом украинских политиков, разделяющих мнение российского лидера Владимира Путина по поводу ответственности за ситуацию в Донбассе.

"Меня как президента шокирует другое, как же до черта у него (Владимира Путина – ред.) адвокатов сейчас в нашем политикуме, как они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить ее на Украину", – сказал Порошенко на форуме ветеранов в Киеве.

Президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Политолог прокомментировала слова Порошенко о ЕС и восстановлении Донбасса
По его мнению, некоторые политики так ослеплены внутренней борьбой, что иногда бездумно, а иногда сознательно повторяют тезисы Москвы.

Также Порошенко заявил, что Киев никогда не согласится на российские предложения по достижению мира в Донбассе.

"Ключ от мира (в Донбассе – ред.) находится не в Киеве, не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Ключ от мира находится в Кремле", – добавил украинский лидер.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал заявление украинского президента.

"Действительно, это тревожный сигнал для Порошенко. Украина вступает в новый избирательный цикл, а если посмотреть на последние рейтинги Порошенко, то мы увидим, что он едва входит в топ-3 самых популярных политиков, которые могут претендовать на победу в президентской гонке. Порошенко долгое время избегал откровенной критики по поводу провалов государственной политики в сфере экономики, социальной, военно-политической обстановки – он пытался списать все проблемы на "агрессию России". Но сейчас мы видим, что Петру Порошенко обратиться-то не к кому: его электоральная база, поддержка в народе минимальна, и внешней поддержки со стороны европейских и американских политиков у него нет. На этом фоне его риторика, согласно которой "во всем виноват Кремль и лично Путин", уже абсолютно ему не помогает получить поддержку в украинском обществе", – сказал Никита Данюк.

Он выразил уверенность в том, что период президентского правления для Порошенко заканчивается.

"Вместо того чтобы искать псевдопредателей внутри политической системы Украины, лучше бы он продемонстрировал какие-нибудь значимые успехи. Но этого нет. Поэтому я уверен, что это его последние месяцы на посту президента Украины. Он, естественно, очень сильно разочарован. Его риторика – это своего рода агония лидера, который пришел на фоне очень завышенных ожиданий народа, но не просто их не оправдал, а отдалил страну от заявленных целей на десятки лет", – отметил политолог. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем! 

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