Юрист прокомментировал планы Эстонии и Латвии взыскать ущерб за "оккупацию"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Термин "советская оккупация" юридически неприменим по отношению к Эстонии и Латвии, чтобы пытаться добиваться от России взыскания за ущерб от нее, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права юрист-международник Анатолий Капустин.

Министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили, что намерены добиваться от РФ взыскания ущерба за "советскую оккупацию".

Капустин отметил, что органы власти стран Прибалтики приняли решение о вхождении в состав СССР, однако после нападения в 1941 году Германии на СССР территория была оккупирована войсками вермахта. Как только Прибалтика вернулась в состав СССР, никаких документов, что эти территории находятся под оккупацией, принято не было, указал эксперт.

"Они пользовались теми же самыми правами, как и все остальные советские республики, несли те же обязанности, получали преференции, они были частями государства, которое тогда существовало", — добавил Капустин.

Он также коснулся и того факта, что некоторые государства не признавали эти республики частью Советского Союза, отметив, что этот вопрос с точки зрения международного права достаточно сложный.

"США всегда вроде бы заявляли о том, что они не признают эти территории частью Советского Союза, но, тем не менее, когда заключались те или иные договоры, никаких оговорок в отношении этих территорий не делалось. Они распространяли действие своих договоров на всю территорию СССР, — пояснил юрист-международник.

"Если так начинать глубоко копать, то понятие "оккупация" 100% не подходит к ситуации, которая сложилась тогда в отношении этих республик, входивших в состав СССР", — подчеркнул он.

Капустин также напомнил, что, выйдя из состава СССР, страны Прибалтики не говорили, что освобождаются от оккупации, а при формировании новых конституций, законов и структуры власти, страны тоже исходили из того, что они получили независимость в результате выхода, подчеркнул юрист, а не освобождения от оккупации.

"Строго говоря, оснований у них нет – это их фантазия. (Термин "оккупация") неприменим абсолютно, юридически. Фактически все что угодно можно говорить, но юридически вопросы оккупации регулируются Женевскими конвенциями 1949 года… А если брать в период до Второй мировой войны – это были Гаагские конвенции. Ни та, ни другая конвенция неприменима к ситуации с прибалтийскими государствами, поскольку они добровольно выразили желание присоединиться к Советскому Союзу", — сказал Капустин.

Он также коснулся темы возможности возмещения ущерба, отметив, что Эстония и Латвия могут обратиться к России за этим. Однако Россия, по его мнению, сможет обозначить четкую позицию — в ответ на требования компенсировать "ущерб" посчитать, сколько было передано из бюджета в эти республики.

"Если такие переговоры начнутся, видимо, там должен быть некий паритет – принцип взаимных претензий", — отметил он.