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Эстония и Латвия хотят потребовать от России ущерб за "советскую оккупацию"

(обновлено: 11:44 22.08.2018)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВид на Старый город в Таллине, Эстония. Архивное фотоВид на Старый город в Таллине, Эстония. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Эстония и Латвия намерены добиваться от России взыскания ущерба за "советскую оккупацию". С таким заявлением выступили министры юстиции Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс по итогам совместного заседания, посвященное столетию обоих государств. 

Флаги Литвы в Вильнюсе
© AFP 2018 / Petras Malukas
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В документе говорится, что Эстония и Латвия придают ценность сотрудничеству в увековечивании и осмыслении исторического наследия, чтобы обеспечивать безопасность, демократию и принципы правового государства.

В связи с этим министры "подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемнику Советского Союза".

Помимо этого, Рейнсалу и Разначс представили друг другу план действий в этом направлении, в том числе и на уровне ООН.

Кто кому должен?

В Совете Федерации отметили, что у Латвии и Эстонии нет правовых оснований требовать от России компенсации. Такое мнение высказал РИА Новости член международного комитета верхней палаты российского парламента Олег Морозов.

Города мира. Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Это далеко не новость. С распада СССР пытаются что-то у нас выцыганить. Никаких правовых оснований под этим нет. Ибо не было факта оккупации", — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что экономически Латвия и Эстония были высокоразвитыми регионами СССР с весьма высоким уровнем жизни. "Поэтому еще вопрос, кто кому должен, если подойти к вопросу чисто арифметически", — считает парламентарий.

А с политической точки зрения, по его мнению, это "пропагандистские игрища в духе современной русофобии".

"Продолжение информационной войны"

Инициативу прибалтийских министров прокомментировал политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин.

Центральная часть города Рига, Латвия. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Местные элиты сильно лукавят. В советский период они были яркими "витринами", обращенными социалистическим лагерем в сторону капиталистического, и развивались они ускоренными темпами. На эти республики тратили значительно больше денег, чем на другие. Если пересчитать все затраты и убытки, думаю, Эстония и Латвия останутся в профиците и окажутся должны России как правопреемнице СССР и, соответственно, Российской империи, потому что надо вспоминать тогда и общеимперские затраты, которые были в период после Петра Первого", – сказал он  в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, за такими заявлениями не последует реальных действий.

"Такие заявления делают уже не в первый раз, но в реальности никаких исков в европейские суды не подают – это, скорее всего, продолжение информационной войны против России, создание представления о России как о "тоталитарной стране", наследнике "коммунистической диктатуры". По их мнению, Россия всегда во всех своих внешнеполитических мероприятиях оказывается должна европейским странам по тем или иным причинам", – заключил Смолин.

Не первая попытка

Власти прибалтийских республик уже не в первый раз поднимают вопрос о компенсации за "советскую оккупацию". Так, в 2015 году министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии подписали меморандум о координации действий по предъявлению России требований о возмещении "советского оккупационного ущерба".

Башня Гедиминаса в Вильнюсе
CC BY 2.0 / Mantas Volungevicius / Beautiful spring sunset in Vilnius Lithuania
Не считается. Советский ущерб Литве не поддался подсчету
В странах действуют специальные комиссии по подсчету этого ущерба. Так, в Латвии сперва насчитали 185 миллиардов евро, а к апрелю 2016 года увеличили эту сумму до 300 миллиардов и добавили, что она еще может меняться.

В Литве еще в 2000 году насчитали 20 миллиардов долларов ущерба, приняли закон о его возмещении и даже создали специальную межведомственную комиссию, которая должна была подготовить план действий. Но работы в этом отношении так и не начались. В прошлом году сообщалось, что Центру исследования геноцида и сопротивления Литвы не удается найти специалиста, который занялся бы подсчетом ущерба, поскольку на это нет денег.

При этом Таави Рыйвас, который в 2015 году был премьер-министром Эстонии, заявил, что подписание меморандума было личным решением Рейнсалу и что таким образом тот только создает лишний шум. Не поддержала выставление иска к России и Марина Кальюранд, возглавлявшая тогда МИД.

В декабре 2016 года министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что также не считает разумным требовать от России компенсации за ущерб от "оккупации". По его словам, подобные инициативы не находят понимания у партнеров Эстонии. Маленькому государству неразумно предъявлять претензии, у которых нет никакой перспективы и которые не находят понимания у самых важных деловых партнеров, подчеркнул Миксер.

Позиция Москвы

Народные гулянья в день праздника песни в Латвии. 1966 год
© РИА Новости / Ян Тихонов
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Прибалтийские государства — Эстония, Латвия и Литва — считают, что были оккупированы СССР с 1940 по 1991 год. Россия не признает такой постановки вопроса. Как пояснял российский МИД, Москва рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.

По мнению ведомства, в этом случае нельзя использовать термин "оккупация", поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не было военных действий, а войска вводились на основе договоров и с явно выраженного согласия тогдашних властей республик.

Кроме того, все время, пока Латвия, Литва и Эстония находились в составе Советского Союза (за исключением немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны), там действовали национальные органы власти.

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