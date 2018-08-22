РФ "должна" Эстонии и Латвии за "советскую оккупацию"? Мнение политолога

Эстония и Латвия намерены взыскать ущерб с России за "советскую оккупацию". Комментируя в эфире радио Sputnik инициативу прибалтийских министров юстиции, политолог Михаил Смолин высказал мнение, что элиты двух стран сильно лукавят.

Министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили, что намерены добиваться от РФ взыскания ущерба за "советскую оккупацию", говорится в заявлении двух министров, распространенном пресс-службой министерства юстиции Эстонии.

Правительства двух стран во вторник, 21 августа, провели в Риге первое совместное заседание, посвященное столетию обоих государств. В подписанном заявлении сообщается, что Эстония и Латвия ценят сотрудничество в увековечивании и осмыслении исторического наследия, чтобы обеспечивать безопасность, демократию и принципы правового государства.

"В связи с этим министры юстиции двух стран в своем заявлении подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемнику Советского Союза", — говорится в сообщении эстонского минюста.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik прокомментировал инициативу прибалтийских министров.

"Местные элиты сильно лукавят. В советский период они были яркими "витринами", обращенными социалистическим лагерем в сторону капиталистического, и развивались они ускоренными темпами. На эти республики тратили значительно больше денег, чем на другие. Если пересчитать все затраты и убытки, думаю, Эстония и Латвия останутся в профиците и окажутся должны России как правопреемнице СССР и, соответственно, Российской империи, потому что надо вспоминать тогда и общеимперские затраты, которые были в период после Петра Первого", — сказал Михаил Смолин.

По его мнению, за такими заявлениями не последует реальных действий.

"Такие заявления делают уже не в первый раз, но в реальности никаких исков в европейские суды не подают – это, скорее всего, продолжение информационной войны против России, создание представления о России как о "тоталитарной стране", наследнике "коммунистической диктатуры". По их мнению, Россия всегда во всех своих внешнеполитических мероприятиях оказывается должна европейским странам по тем или иным причинам", — отметил Михаил Смолин.

Руководство России неоднократно заявляло, что ни о какой оккупации стран Балтии в 1940 году со стороны СССР не может быть и речи. Ранее МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.

По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей.