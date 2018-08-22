В Москве напомнили Болтону, что это США "завязли" в Ираке и Афганистане

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Высокопоставленный источник в Москве прокомментировал слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Россия "завязла" в Сирии.

Ранее Болтон заявил, что Россия завязла в Сирии и ищет, кто еще сможет финансировать ее послевоенное восстановление, отметив, что это дает Вашингтону рычаги на переговорах с Москвой. Об этом сообщало агентство Рейтер.

"Хотели бы напомнить Джону Болтону: если кто-то и завяз, то это как раз та страна, безопасностью который он сейчас занимается. США действительно завязли в Ираке и Афганистане", — сказал источник РИА Новости.