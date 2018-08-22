В Раде объяснили, почему Украина не выживет без торговли с Россией

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Украинская экономика будет уничтожена в случае прекращения торговли с Россией, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

По словам политика, Москва остается крупнейшим торговым партнером Киева, а торговый оборот "растет каждый месяц".

"Торговый баланс с Россией растет каждый месяц по одной простой причине, потому что свободная экономическая зона с Европой принесла нам только убытки. Если мы и здесь теряем, и здесь теряем, то мы нигде не находим. У нас абсолютно нулевой торговый баланс (с Европой. — Прим. ред.). А как можно торговать в минус везде?" — сказал парламентарий.

Он также отметил, что прекращение торговли с Россией может стать фатальным для украинской экономики.

"Нам говорят: "надо прервать торговые отношения с Россией". Давайте прервите. Прервите, только возьмите цифры в руки и посмотрите экономическую ситуацию. Прерывание торговли с Россией чревато потерей для нас окончательно примерно еще трети валового национального продукта. При всей тупости, что вы натворили в стране, вам еще один несбалансированный шаг, и вы разрушите экономику до конца", — заключил Рабинович.

Ранее бывший президент страны Виктор Ющенко посетовал на наличие тесных экономических связей между Украиной и Россией на протяжении последних четырех лет, охарактеризовав сохранение торговых отношений неадекватным и несимметричным.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и конфликта в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия называет обвинения голословными и неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что она не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.