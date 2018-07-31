КИЕВ, 31 июл — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предложил ввести уголовную ответственность за экономическое сотрудничество с Россией.

Ранее филиал акционерной компании "Украинские железные дороги" заключил договор с филиалом РЖД на покупку 96 наградных знаков "Почетный железнодорожник" на сумму 181,9 тысячи гривен (около 6,8 тысячи долларов). Однако позднее исполняющий обязанности главы компании Евгений Кравцов поручил остановить процедуру закупки.

"Мне кажется, что должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность", — сказал Турчинов во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112. Украина".

Он уточнил, что говорит о тех, кто "закупает в России те вещи, которые могут производиться на Украине".

Работа быть "страшилкой"

Экономист Павел Нефидов высказал мнение, что подобные "заклинания" на Украине уже не работают.

По его мнению, украинский истеблишмент разделился на две части. Так, одни исходят из экономической целесообразности и пытаются вести какой-то бизнес с российскими партнерами, а вторые делают громкие заявления, не обращая внимания ни на какие экономические выкладки.

Специалист отметил, что разорвать полностью хозяйственные связи не удастся, так как есть очень большая взаимозависимость по целому ряду отраслей. Нефидов подчеркнул, что несмотря ни на какие заклинания, крики и угрозы, товарооборот увеличивается. Он считает, что целесообразность берет верх и в конечном счете здравый смысл должен возобладать.

"А то, что глава СНБО делает такие заявления — так работа у него такая: быть "страшилкой", — добавил он в эфире радио Sputnik.

Эксперт также напомнил, что украинская экономика не сможет обойтись без ряда наименований производимой в России продукции.

"Это, например, и топливные элементы для атомных электростанций, это и обслуживание атомных электростанций, это и соответствующие контакты в космической сфере — эта программа развивается, несмотря ни на что, она осуществляется с участием Казахстана — и многое другое", — отметил Нефидов.

Последние несколько лет Киев ведет политику замещения продукции российского производства. При этом ранее Федеральная таможенная служба заявила, что оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе — мае 2018 года составил 5,838 миллиарда долларов, показав рост на 28,7% в годовом выражении.